今晨最低6.8℃　39年來冷氣團最早侵台！7縣市不到10度拉警報

▲這波冷空氣已經成為40年來最早侵襲台灣的大陸冷氣團。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到輻射冷卻效應影響，今晨再創入秋以來平地最低溫，截至06:10為止，最低溫出現在苗栗西湖6.8℃，氣象局同時發佈北北基等７縣市低溫特報。氣象專家吳德榮指出，這波冷空氣已經成為39年來最早侵襲台灣的大陸冷氣團。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，整夜的強「輻射冷卻」作用與冷空氣加成，今晨再創入秋以來平地最低氣溫紀錄；截至4:54苗栗以北縣、市皆出現10度以下的低溫，其依序為：苗栗(西湖鄉)6.8度，新竹(關西鎮)7.0度，桃園(大溪區)8.2度，基隆(七堵區)9.6度，新北(雙溪區)9.7度，台北(北投區)10.3度。

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▲基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

其他各地區的平地最低氣溫：中部(台中大甲區)10.3度，南部(台南後壁區)13.1度，東部(宜蘭東澳鄉)13.1度。此波空氣也因台北市氣象局降至13.9度，而成為自1982年11月11日以來最早侵襲台灣的「大陸冷氣團」。

今(11)日「大陸冷氣團」籠罩，各地晴朗無雲，陽光下舒適，今晚至明(12日)晨仍有強「輻射冷卻」帶來低溫，日夜溫差大，應注意。今日各地區氣溫：北部10至23度，中部11至28度；南部14至29度，東部13至26度。

▲今(11日)晨4：30真實色雲圖顯示，宜花東有些殘存的低雲，其他各地晴朗無雲(左圖)；清晨無降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明日白天起至下週(14)日，「大陸冷氣團」逐漸減弱，氣溫逐日漸升，東半部水氣增多，有局部短暫雨，週末大台北東側亦有局部短暫雨的機率；西半部仍晴朗穩定。白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼微冷。

下週一(15日)起至週三(17日)東北季風影響，帶來水氣、冷空氣很弱；北部、東半部轉有局部雨，中南部晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天微熱、早晚涼，日夜溫差大。下週四(18日)起鋒面及另一東北季風影響，但為期末的模擬，模式仍在調整，應持續觀察。