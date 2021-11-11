快訊／蘇震清拋震撼彈看板文宣齊發　「我絕不缺席屏東縣長選戰」

▲蘇震清看板、文宣紛紛出爐。（圖／蘇震清國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長潘孟安兩屆任期即將屆滿，有志參選的民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱「接班人戰爭」早早開打，而原為民進籍的立委蘇震清動向也備受關注。近期蘇震清發布「30年從政禁的起檢驗」、「佔挺挺最堅定」等文宣，引發政壇熱議；蘇震清11日下午接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「絕對不會缺席（屏東縣長選戰）」，現在透過看板和文宣，是要告訴鄉親：「司法一件一件還我清白」。

蘇震清是總統府前秘書長蘇嘉全的姪子，曾任屏東縣議員、4屆立法委員，2013年曾與潘孟安初選角逐屏東縣長提名，也是檯面上唯一跨區選過屏北、屏南立委者，地方實力雄厚，不過，近兩年他捲入誠美材掏空案、印尼圖利案、SOGO立委涉賄等案，政治聲勢下挫，並在今年2月底宣布退出民進黨，而近期這些案件有了大逆轉，誠美材案獲檢方不起訴外，印尼案也勝訴。

蘇震清今天受訪表示，近期架設「鄉親做主、公道相挺」看板，是因為司法一件一件還他清白；至於這是否代表有意參與2022屏東縣長選戰？蘇回應，「我以前就在準備了，絕對不會缺席」，他會與屏東鄉親站在一起，現在有志參選縣長的立委，都可以讓屏東鄉親做比較。

蘇震清強調，他現在就是做好民意代表的角色，例如面對年底公投，也規劃活動宣傳「四個不同意」。