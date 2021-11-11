立院國民黨團提「跟蹤騷擾法草案」牛步　警署：滾動式調整法案

▲立院國民黨團提出跟騷防制法草案多年未果，警政署表示「滾動式調整法案」。（圖／國民黨團提供）

記者邱中岳／台北報導

立法院國民黨團連署提出《跟蹤騷擾防制法草案》，當時並沒有行政院版本，加上警政署等單位極力反對，但在2021年4月發生屏東假車禍真擄人，行政院才通過草案，但朝野針對跟蹤騷擾類型侷限在「性別」，且對於跟蹤騷擾僅書面告誡有相當大的爭議，警政署則表示，目前仍滾動式調整法案。

立委林為洲指出，跟蹤騷擾法草案多年前就提出，但是如果只限定在性與性別上，許多騷擾行為被害人無法提出證明，就會發生押人、擄人等情事一在發生，根據統計，如果被陌生人跟蹤，也無法別是否與性、性別有關聯，如報案只發書面告誡，這樣被害人可能持續被騷擾。

警政署對此也表示，防治跟蹤騷擾法自從2016年開始，多次邀集學者、婦女團體討論，立法院也辦了2次公聽會，各界意見也都納入考量，目前仍滾動式調整法案，盼能兼顧社會期盼以及人權保障。

警政署為求法案內容完善，從2019年即啟動防制跟蹤騷擾案件計畫，從實務執行獲取經驗，發現跟蹤騷擾主要源於行為人長期追求或占有不成，日積月累下，對被害人造成危害，屬於性別暴力，所以本部法案聚焦在性別暴力，並比照各先進國家模式將其視同犯罪。

警方獲報跟蹤騷擾案件，便能啟動犯罪調查，相當注意當事人相關事項，如查有犯罪嫌疑就會依法偵辦，另外還會對行為人開立書面告誡，不會因為行為人單方面否認與性、性別有關就停止調查。

警政署根據實務經驗，有80%的案件行為人經警察介入瞭解後即停止，並規定經警察給予書面告誡仍不停止者，被害人能向法院聲請保護令，以回應社會訴求。

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