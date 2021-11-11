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東森購物網雙11半天業績飆破2.5億元　再加碼發紅包、LINE回饋11%

東森購物網雙11（圖／東森購物網提供）

▲雙11購物節今（11/11）凌晨開跑後，東森購物統計截至中午12點總銷金額突破2.5億元。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11購物節火熱開打後，東森購物率先公布今（11）初步戰績，中午12點總銷金額已突破2.5億元，其中出現3位千萬刷手專搶Apple產品，第1名會員搶購Apple 3C商品總額超過2500萬元，另一人鎖定iPhone一口氣下單逾 350支手機。而相對於部分電商出現刷卡當機、結帳塞車等問題，東森購物網表示，事先都有做過壓力測試，量能是平常的5倍以上，且有備援，因應雙11絕無問題。

東森購物網「嗨Fun購好玩」強打多項促銷，雙11限定加碼推出全天LINE回饋11%，部分商品5%回饋無上限，早上11點及下午5點11分兩時段臨時加開35萬份紅包，內含東森幣、禮物卡、折價卷等多項好禮，讓消費者免費領取。

網購族趁雙11搶購優惠，東森購物網也整理今最熱銷商品，以3C家電、住宿券及衛生紙最熱銷，其中賣最好的是老爺酒店集團聯合住宿券，因網路推出直播價2,899元，比旅展還便宜，並有line及禮物卡回饋，截至目前已賣出近2,500張，每人下單平均都買4組以上。

東森購物網雙11搶購Apple AirPods Pro（圖／翻攝自東森購物網）

▲Apple AirPods Pro在雙11熱賣。（圖／翻攝自東森購物網）

其次熱賣是Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒，統計已賣出近2,000件，其他如Apple iPad Air、Apple AirPods Pro及OPPO 智慧手機也都賣進10大熱銷榜。熱銷商品還有衛生紙，包含倍潔雅、舒潔、春風都有特價，引起消費者瘋搶，自然美積雪草煥活全能超值組在雙11推出加1元多1組，也擠進20大熱銷商品中。

把握雙11最後促銷，今必搶夯品如Apple iPhone 12 128G，特價22666元；舒潔棉柔舒適抽取衛生紙100抽x20包x3串/箱，特價629元；美妝下殺1折起，SK-II青春露230ml使用東森幣折抵後，最低價只要2,763元，登記再抽碧歐斯水感舒緩無油卸妝水400ml；疫情解封後，餐券、旅遊產品熱賣，王品集團陶板屋餐券4張再搭配11%回饋，等於每張只要568元，優惠僅限11/11當天。

另外，東森購物電視通路在今晚推出「1111嗨購節」，8點「刷倉」推出美妝精品、家電特賣，愛馬仕唇膏、SK-II青春露2,000元有找、雅詩蘭黛潤唇膏269元起，禾聯家電45折起限量搶購、禾聯不鏽鋼快煮壺399元、禾聯6L除濕機不到4.000元，禾聯瞬熱式溫水洗淨便座75折。晚上10點「亂賣會」共有54項商品，每項商品2分鐘限時搶購，推薦雅詩蘭黛588元起、資生堂彈潤晚安凍膜380元起、YSL 奢華緞面唇膏500元有找，眾多商品將以幾乎不到一折超值價格提供給會員。

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

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