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航空業雙11特惠來了！華航機票享9折　最多省7500再送免費改票

▲華航波音777客機。(圖／華航提供)

▲華航雙11機票促銷今開跑。(圖／華航提供)

記者許維寧／台北報導

國際疫情趨緩，航空業也超前部署。中華航空今天（11/11）宣布展開雙11機票促銷活動，台灣出發的航班包括台人最愛直飛日本東京成田、大阪、福岡，以及北美全航線、歐洲全航線等眾多航線均享有全艙機票9折優惠，並因應疫情享有免費改票一次優惠。

中華航空今推出雙11購物節活動，於官網隆重推出「就是雙11 搭華航任遨遊」機票促銷。台灣出發之精選航線包括，東北亞航線飛成田、大阪、福岡、札幌、沖繩、名古屋、仁川，以及除了仰光、德里、關島除外等東南亞全航線、大洋洲全航線、北美全航線、歐洲全航線，以及飛浦東、廈門、北京、成都等大陸航線，全艙機票9折起，並享有免費改票一次優惠。

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華航表示，官網活動於今日起跑至12月9日，只要於期間內購買明年6月底前台灣地區出發航班，全艙等機票促銷9折起，部分航線折扣則超過7500元。相關活動辦法請上華航網站查詢。

另外，航空雙雄之一長榮航空線上旅展持續進行中，至12月9日23時59分止，只要購買2022年1月1日至12月4日（部份特定日期除外）由台灣出發的國際線全航線、全艙等成人機票，即可享限時優惠。

長榮航空表示，線上旅展期間台北飛巴黎航線商務艙機票與現行票價相較，最多可省新台幣1萬元、豪華經濟艙及經濟艙最多也可各享台幣4000以及3000元優惠。另外，台人最常去的日本也有近2000元優惠價差，旅客可以及早規劃疫情後的首波假期。

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