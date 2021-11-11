每5秒賣出一台！iPhone13搶下雙11業績王　千萬刷手買逾350支蘋果手機

▲電商平台盤點雙11熱賣夯品，以iPhone13系列最熱銷。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

今天雙11，各大電商都有限定加碼優惠，你爆買一波了嗎？1111購物節火熱開打後，平台陸續發布戰報並盤點熱銷夯品，最搶手的iPhone 13系列新機，狂到每5秒賣出一台，不少人趁這波高回饋換新機之外，更有千萬刷手霸氣下單逾350支iPhone以及專搶Apple產品。另外，衛生紙、住宿券、餐券也是熱門搶購目標。

趁雙11回饋搶便宜，東森購物網統計活動開跑半天總銷金額已突破2.5億元，其中更有3位千萬刷手專搶Apple產品，第1名會員搶購Apple 3C商品總額超過2,500萬元，另一人則是下單逾350支iPhone。另外，10大熱銷榜中，以3C家電、住宿券及衛生紙最熱銷，賣最好的是老爺酒店集團聯合住宿券，因網路推出直播價2,899元，比旅展還便宜，並有line及禮物卡回饋，截至目前已賣出近2,500張，每人下單平均都買4組以上。

其次是Apple AirPods Pro搭配無線充電盒，在東森購物網已熱賣近2,000件，其他如Apple iPad Air、Apple AirPods Pro及OPPO 智慧手機，也都熱賣入榜，還有衛生紙包含倍潔雅、舒潔、春風，因為都有特價，也引起消費者瘋搶。自然美積雪草煥活全能超值組在雙11推出加1元多1組，也擠進20大熱銷商品中。

▲Apple AirPods Pro在雙11熱賣。（圖／翻攝自東森購物網）

雙11購物節在凌晨開跑後，momo購物觀察，活動在短短3分鐘衝出破億銷售業績，第一小時站上人次較平日成長近4倍，而搶購的10大夯品包含iPhone 13 pro、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、煙波大飯店聯合住宿券、KIPLING後背包、Ariel洗衣球、BRITA去水垢濾芯、幫寶適一級幫紙尿褲、湛盧咖啡。

momo購物表示，消費者不僅抓緊雙11箱購囤貨洗潔用品、保養品、飲品、尿布等定期性補貨的日常備品，同時趁著活動優惠為3C資訊、家用電器來個大升級，而隨著民生逐步恢復正常，旅遊票券、外出包款成今年雙11另一大搶購目標。

蝦皮購物統計雙11開跑前兩小時內，站內最熱銷品類前五名分別是「手機與周邊配件」、「家電」、「居家生活」、「美妝保健」、「女裝」，其中又以近期熱門話題商品Apple iPhone13系列榮登業績王寶座，在活動開跑2小時內快速累積超過1,500筆訂單，實際售出數量相當於每5秒就賣出1台iPhone13。

▲不少消費者趁雙11高回饋優惠換拿iPhone13。（圖／業者提供）

Yahoo奇摩購物雙11正慶也在凌晨開跑後一小時湧入較平日翻倍流量，快速到貨出貨量較平日漲逾6倍，並在第一小時就突破平日全日業績。盤點平台消費數據整理的Top5熱銷榜，冠軍由Apple iPhone 13 Pro Max奪下，BRITA MAXTRA Plus濾芯成黑馬竄進榜位居第二，王品旗下「陶板屋和風創作料理套餐餐券」每秒賣出1張拿下第三名，SAMSUNG Galaxy 5G手機為第四名，保值金條延續暖慶高買氣再度進榜。

博客來雙11業績也開出紅盤，「美食保健」、「日用快銷品」、「3C家電」類為目前熱銷前三名，像是黑人抗敏感牙齦護理牙膏、歐可茶葉真奶茶、3M細滑牙線棒散裝超值分享包、任天堂Switch Pro控制器、雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露、利捷維有酵維生素B群60錠三入組+鋅（男性）、來一客等都是熱門商品。另外，1元達美樂Pizza券、舒潔指定衛生紙加一元多一箱，更是不到一分鐘就全部秒殺。