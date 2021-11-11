　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

每5秒賣出一台！iPhone13搶下雙11業績王　千萬刷手買逾350支蘋果手機

▲▼iPhone 13。（圖／記者徐文彬攝）

▲電商平台盤點雙11熱賣夯品，以iPhone13系列最熱銷。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

今天雙11，各大電商都有限定加碼優惠，你爆買一波了嗎？1111購物節火熱開打後，平台陸續發布戰報並盤點熱銷夯品，最搶手的iPhone 13系列新機，狂到每5秒賣出一台，不少人趁這波高回饋換新機之外，更有千萬刷手霸氣下單逾350支iPhone以及專搶Apple產品。另外，衛生紙、住宿券、餐券也是熱門搶購目標。

趁雙11回饋搶便宜，東森購物網統計活動開跑半天總銷金額已突破2.5億元，其中更有3位千萬刷手專搶Apple產品，第1名會員搶購Apple 3C商品總額超過2,500萬元，另一人則是下單逾350支iPhone。另外，10大熱銷榜中，以3C家電、住宿券及衛生紙最熱銷，賣最好的是老爺酒店集團聯合住宿券，因網路推出直播價2,899元，比旅展還便宜，並有line及禮物卡回饋，截至目前已賣出近2,500張，每人下單平均都買4組以上。

其次是Apple AirPods Pro搭配無線充電盒，在東森購物網已熱賣近2,000件，其他如Apple iPad Air、Apple AirPods Pro及OPPO 智慧手機，也都熱賣入榜，還有衛生紙包含倍潔雅、舒潔、春風，因為都有特價，也引起消費者瘋搶。自然美積雪草煥活全能超值組在雙11推出加1元多1組，也擠進20大熱銷商品中。

東森購物網雙11搶購Apple AirPods Pro（圖／翻攝自東森購物網）

▲Apple AirPods Pro在雙11熱賣。（圖／翻攝自東森購物網）

雙11購物節在凌晨開跑後，momo購物觀察，活動在短短3分鐘衝出破億銷售業績，第一小時站上人次較平日成長近4倍，而搶購的10大夯品包含iPhone 13 pro、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、煙波大飯店聯合住宿券、KIPLING後背包、Ariel洗衣球、BRITA去水垢濾芯、幫寶適一級幫紙尿褲、湛盧咖啡。

momo購物表示，消費者不僅抓緊雙11箱購囤貨洗潔用品、保養品、飲品、尿布等定期性補貨的日常備品，同時趁著活動優惠為3C資訊、家用電器來個大升級，而隨著民生逐步恢復正常，旅遊票券、外出包款成今年雙11另一大搶購目標。

蝦皮購物統計雙11開跑前兩小時內，站內最熱銷品類前五名分別是「手機與周邊配件」、「家電」、「居家生活」、「美妝保健」、「女裝」，其中又以近期熱門話題商品Apple iPhone13系列榮登業績王寶座，在活動開跑2小時內快速累積超過1,500筆訂單，實際售出數量相當於每5秒就賣出1台iPhone13。

Apple iPhone 13 pro max（圖／樂天市場提供）

▲不少消費者趁雙11高回饋優惠換拿iPhone13。（圖／業者提供）

Yahoo奇摩購物雙11正慶也在凌晨開跑後一小時湧入較平日翻倍流量，快速到貨出貨量較平日漲逾6倍，並在第一小時就突破平日全日業績。盤點平台消費數據整理的Top5熱銷榜，冠軍由Apple iPhone 13 Pro Max奪下，BRITA MAXTRA Plus濾芯成黑馬竄進榜位居第二，王品旗下「陶板屋和風創作料理套餐餐券」每秒賣出1張拿下第三名，SAMSUNG Galaxy 5G手機為第四名，保值金條延續暖慶高買氣再度進榜。

博客來雙11業績也開出紅盤，「美食保健」、「日用快銷品」、「3C家電」類為目前熱銷前三名，像是黑人抗敏感牙齦護理牙膏、歐可茶葉真奶茶、3M細滑牙線棒散裝超值分享包、任天堂Switch Pro控制器、雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露、利捷維有酵維生素B群60錠三入組+鋅（男性）、來一客等都是熱門商品。另外，1元達美樂Pizza券、舒潔指定衛生紙加一元多一箱，更是不到一分鐘就全部秒殺。

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
差1字遭出征！「百佳食品」神招反制　網讚：快幫他加薪
兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打　宋母「一定要重判」：對3煞提告
陳時中與他呼搭啦！　媒體人爆：是國民黨黨產中影的收購者
瑪莎惡少爸曝「兒悲慘史」：我們家特色講義氣
「老爸捧6萬求原諒」大敗筆！　鄉民譙：瑪莎拉蒂幾萬
再冷一波！明晨下探13度　下波冷空氣襲台時間曝
快訊／這次不坐瑪莎拉蒂「坐囚車」！3惡少被押畫面曝
「超神APP」惡煞剋星　不用說話警察就來

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

巧克力球咬下是超濃香草餡！超商巧克力大賞統整　還有巨大金莎

SOGO、新光三越最新周年慶最熱銷點名　家電精品大成長

每5秒賣出一台！iPhone13搶下雙11業績王　千萬刷手買逾350支蘋果手機

東森購物網雙11半天業績飆破2.5億元　再加碼發紅包、LINE回饋11%

蝦皮刷卡當機、PChome導購塞車　一堆人雙11半夜崩潰「結個帳要三天三夜」

今年最夯「黑科技褲」！台灣每14人就有1人擁有

全台每年3億杯咖啡的幕後推手！Cophi首次對外展店　Geisha藝伎豆成饕客朝聖目標

今必搶夯品攻略！iPhone 13 Pro Max不到2萬　11111元搶YAMAHA新車款

只有今天！12大電商特別加碼決戰雙11　重點整理一次看

全聯買1送1、愛買X東森1元商品限量搶！量販超市雙11優惠懶人包

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

巧克力球咬下是超濃香草餡！超商巧克力大賞統整　還有巨大金莎

SOGO、新光三越最新周年慶最熱銷點名　家電精品大成長

每5秒賣出一台！iPhone13搶下雙11業績王　千萬刷手買逾350支蘋果手機

東森購物網雙11半天業績飆破2.5億元　再加碼發紅包、LINE回饋11%

蝦皮刷卡當機、PChome導購塞車　一堆人雙11半夜崩潰「結個帳要三天三夜」

今年最夯「黑科技褲」！台灣每14人就有1人擁有

全台每年3億杯咖啡的幕後推手！Cophi首次對外展店　Geisha藝伎豆成饕客朝聖目標

今必搶夯品攻略！iPhone 13 Pro Max不到2萬　11111元搶YAMAHA新車款

只有今天！12大電商特別加碼決戰雙11　重點整理一次看

全聯買1送1、愛買X東森1元商品限量搶！量販超市雙11優惠懶人包

掌權者霸凌行為會反撲！12星座「最新運勢」　射手小心口舌之爭

中信盃黑豹旗／跟著爸媽當獅迷　陳惟楷最愛陳傑憲

味全龍下半季爭冠咬象、猿　葉總：惠「獅」良多

訪緯創資通　林智堅再提：期盼大新竹能合併升格

24歲女星重現「紫霞仙子眨眼微笑」慘崩壞！　釣出朱茵本尊回覆暖爆

新竹少年刑務所演武場修復完工　變身古蹟藝文館

當家射手挑戰「180俱樂部」　簡偉儒盼成勇士穩定力量

2021台日生醫科技線上論壇今日登場　謝長廷揭櫫合作模式

陳炳煇／核四放太久！　重啟「零件要客製化」比重蓋貴

兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打！宋母「這種一定要重判」：將對3煞提告

「20男輪摸韓網紅私處」淫照外流！　秀智引爆10萬人要真相

消費熱門新聞

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

8大速食店「雙11優惠」懶人包！

全聯買1送1、愛買1元限量搶　雙11超市優惠

8大速食店「雙11限定好康」一次看

今年最夯「黑科技褲」　台灣每14人就有1人擁有

只有今天　12大電商特別加碼決戰雙11

超商限時7天「5大咖啡飲品」買1送1

兩大電商雙11當機　被酸「結個帳要三天三夜」

1元吃達美樂經濟套餐　11/11開搶時間快記下來

必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」

巧克力控暴動！全家50款新品第2件6折

每5秒賣出一台　iPhone13搶下雙11業績王

更多熱門

相關新聞

航空業搶攻雙11！　華航全艙機票享9折

航空業搶攻雙11！　華航全艙機票享9折

國際疫情趨緩，航空業也超前部署。中華航空今天（11/11）宣布展開雙11機票促銷活動，台灣出發的航班包括台人最愛直飛日本東京成田、大阪、福岡，以及北美全航線、歐洲全航線等眾多航線均享有全艙機票9折優惠，並因應疫情享有免費改票一次優惠。

雙11阿金叼包裹回家　拆開眼神死

雙11阿金叼包裹回家　拆開眼神死

東森購物網雙11加碼　發紅包、LINE回饋11%

東森購物網雙11加碼　發紅包、LINE回饋11%

通路拚雙11！加碼iPhone 13降價1110元　全通路最低入手價2萬4790元

通路拚雙11！加碼iPhone 13降價1110元　全通路最低入手價2萬4790元

兩大電商雙11當機　被酸「結個帳要三天三夜」

兩大電商雙11當機　被酸「結個帳要三天三夜」

關鍵字：

雙111111網購AppleiPhone 13

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

許維恩再婚！　KID首發聲給祝福

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面