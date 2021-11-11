只有今天！12大電商特別加碼決戰雙11　重點整理一次看

▲東森購物網在11/11這天加碼推禮物卡限時加碼11%回饋，Line購物下單也有11%。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今天就是雙11，這檔年度電商盛事來到最高峰，更多壓軸爆品釋出，超值優惠也進入最終倒數，消費者可把握最後特殺折扣機會，幫荷包省一筆，為衝刺再拉高買氣，各大平台在11/11這一天還有特別加碼，在搶購破盤價時，還有哪些限定回饋可以疊加買起來最划算，以下整理12大平台重點內容帶你一次看。

東森購物網

今、明兩天，全站消費滿1,111元送禮物卡11%回饋，上限777，透過Line購物下單還可享限時11%回饋，此外，全通路購買任一商品，可以11枚東森幣下注抽iPhone 13，全站消費滿額並登記，最高送價值1,111元禮物卡+折價券東森幣，使用APP再加碼，最高可獲得2,222元，等於享8折優惠。揪人組隊消費，可享最高11%購物回饋，抽中幸運獎還能每人各享11,111元禮物卡。

momo購物網

11/11祭出一日限定5大優惠，包括：全通路不限金額下單，抽1111.萬紅利金、組隊送最高3.5%回饋、下單抽訂單免費、1元加購PORTER INTERNATIONAL，還有11萬份美食及好禮大放送，只要單筆消費滿1,111元，可登記領取「達美樂比薩套餐」外帶6吋Pizza及罐裝可樂1罐、鮮茶道榛果摩卡大杯尺寸或YouTube Premium 3個月免費試用序號，好禮三選一，各限量3.8萬份。

PChome 24h購物

LINE購物限時回饋最高8%，另主打3大加碼活動，11/9～11/11不限金額消費登記抽訂單全額免費，上限1.1萬；11/11當天前11,111名單筆滿1,111元，登記加碼抽LG Styler 蒸氣電子衣櫥，晚間23:00 還有全新車款「YAMAHA山葉機車FORCE 2.0七期TCS」，爆殺價11,111元限時搶購。

▲蝦皮購物加碼精選夯品下殺11元，把握衝刺買氣。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物

11/11再推精選夯品下殺11元起，並豪撒11張全站0元免運券，人人都有，其中2張限定於11/11凌晨0～2點使用、9張於全日使用，下單選蝦皮店到店取件，送中杯莊園級美式咖啡（限量3,000杯），到指定頁面投票下一個開站城市，再抽1年份免運券。全站消費最高享25%回饋金，11/10前預領免運券，11/11全站單筆消費滿2,000元，就抽10,000元購物金。11/11全天可使用商城88折，最高折5,000元。

Yahoo奇摩購物

全站1折直降，至11/11止，正慶期間祭出4大亮點優惠，包括：狂撒破億折價券、天天超級品牌日1折起、刷全新Yahoo聯名卡滿萬最高46%回饋、加碼天天免運；正慶凌晨零點，全站消費滿萬再送1,111購物金，滿1,111元再抽「影音大富翁」，有機會享1,111天KKTV影音免費看。Yahoo奇摩超級商城還有免運限搶，Yahoo奇摩拍賣天天2大強檔賣家限時全館免運。

博客來

11/9～11/12祭出「秒殺必搶」、「暢銷爆殺」、「強檔組合」三大單元，今明連兩天最高優惠更可達42%，包含全館結帳不限金額現折11%（部分商品除外），消費滿1,200元送100元E-Coupon、滿2,000再送100元E-Coupon，累計滿萬再送千元E-Coupon，銀行、支付最高回饋11%。

▲樂天雙11購物節第二波優惠倒數。（圖／樂天市場提供）

樂天市場

此次雙11購物節共有6大亮點，刷樂天信用卡爽賺11%回饋、每日整點搶5折、千萬優惠券天天領最高省9,000元、12大品牌破盤5折up限時搶、滿499元超商取貨、宅配到家免運費、指定店家滿2000享點數10%回饋，為搶攻夜貓族，11/11、11/12這兩天0點、1點、23點，加碼再推深夜版整點破盤下殺3折起。

生活市集

11/11全站筆筆享6%生活幣回饋，下單滿兩筆再送$66，還有「天降紅包雨」免費贈點，除了09:11、11:11、13:11、18:11、21:11、23:11六個時段準時開搶 $1,111生活幣，再加碼00:11開放搶點。另外，中午12:00～13:00及晚間20:45～21:45將舉辦兩場直播，LINE官方帳號、APP、Facebook粉絲專頁都能觀看，期間將有互動抽獎及贈點活動，也能賺生活幣紅包。

遠傳friDay購物

除了推出「全年最殺」專區，雙11這天下單，全站消費都送10%遠傳幣，滿額還可抽中一年份民生用品好禮，包含全家中杯熱美式咖啡365杯、倍潔雅衛生紙150抽72包，消費滿5,000元再抽iPhone 13 128G、Apple 2021 iMac M1 24吋、PS5、Switch OLED等大獎。

露天拍賣

11/11當天人人享5大優惠，指定賣場消費享5%露幣回饋，21:00～24:00不限金額0元免運，上百件商品限時下殺2折起，結帳再搶無敵折扣，刷卡還可享20%回饋及豐富刷卡金。

ShopBack現金回饋網

雙11當天除了淘寶天貓最高現金回饋29%（原10%），從0點開始還有獨家折扣閃購加碼，包括Pchome24h購物、生活市集、誠品線上購物、家樂福線上購物、東森購物、愛上新鮮等，每個閃購限時3小時；全天也有近百檔加碼優惠，Dyson、Apple官方商店、松果購物、Pinkoi、PUYA Buy寶雅線上買、鮮拾、booking.con、Agoda、AsiaYo、Klook等，最高加碼7～15%不等，原最高1～7%。此外，用戶只要先到ShopBack APP領券，下單還有機會抽中免單或單筆現金回饋11倍。

CYBERBIZ開店平台

11/11當天上午11:00起推出「CYBERBIZ NOW!11.11品牌直送」活動，參與品牌包括一之軒、飛利浦、Rivon禮坊、奇美食品、伊莎貝爾、義美、Sega Taiwan、享食尚等，推出限時限量及獨賣商品，優惠最低下殺1元起，於品牌官網下單，並選擇配送地點5公里內的門市或發貨地點，最快30分鐘內配送到府，下單享限量免運優惠，還有機會獲得限量萊爾富好禮四選一兌換券。