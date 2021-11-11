今必搶夯品攻略！iPhone 13 Pro Max不到2萬　11111元搶YAMAHA新車款

▲買iPhone 13 pro max搭配電商平台回饋優惠，換算最低不到20,000元。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今天就是雙11，想補齊日用品或入手超值的高單價商品，趕快趁折扣優惠最後倒數買起來，另外激推搶購破盤夯品，例如台灣三洋直立式冷凍櫃、YAMAHA山葉機車FORCE 2.0七期TCS，電商平台狂殺11,111元挑戰全年最低價，iPhone 13 Pro Max 256G特殺不到20,000元，還有1元達美樂Pizza券，今有哪些重點爆品必搶，以下整理血拼攻略，手速刷起來。

東森購物網在11/9～11/13雙11正檔推出天天11元瘋搶商品，11/11再加碼兩大好康，消費滿1,111元送11%禮物卡，LINE購物也有最高11%回饋，而今天各館都有強檔特價夯品，美妝館全場1折起，首推SK-II青春露230ml東森幣折抵後最低價2,763元，登記再抽碧歐斯水感舒緩無油卸妝水400ml；日用品如舒潔棉柔舒適抽取衛生紙100抽x20包x3串/箱，優惠價629元，東森幣可折抵11%，買再回饋11%禮物卡或LINE POINT；美食力推陶板屋餐券4張，11%回饋後，換算一張568元。

蝦皮購物再加碼精選夯品整點下殺，專科超微米潔顏雙洗組最低只要11元、Ariel超濃縮抗菌洗衣膠囊111元，不少小家電也有驚喜價，台灣三洋直立式冷凍櫃瘋搶價11,111元，原價7,990元的TOSHIBA 7KG旗艦定頻直立洗衣機下殺3,111元，TATUNG不鏽鋼電鍋限時優惠2,111元。

▲YAMAHA全新車款雙11爆殺價限時搶購（圖／翻攝自PChome 24h購物）

PChome 24h購物精選家電3C、美妝保養與民生用品三大品類，如Lenovo Gaming 3 82K200EMTW 15.6吋電競筆電狂降1萬1千、TOSHIBA東芝 55型QLED液晶顯示器直降3千，晚間23:00更有全新車款「YAMAHA山葉機車FORCE 2.0七期TCS」，原價105,000元，爆殺價11,111元限時搶購，不僅享24期無息購車，再送丟車賠車保障一年。

momo購物網今中午12:11有1111串「舒潔喀什米爾衛生紙」大放送，憑APP可於momo內湖大樓排隊免費領取乙串，站上好康則是累積消費滿1,111元，登記送「達美樂比薩套餐」、「鮮茶道榛果摩卡」、「YouTube Premium 3個月免費試用序號」三選一，不過開放登記名額有限，各限量3.8萬份。博客來則推出1元達美樂Pizza券，今明兩天上午10點限時限量開賣，搶到可兌換原價559元包括大披薩、副食、點心的經濟任你配套餐。

▲1元達美樂Pizza券限量搶購，可兌換559元任你配經濟套餐。（圖／博客來提供）

樂天市場今整點的破盤價好物，除了Dyson V11 SV15手持吸塵器特價16,900元、蘭蔻超未來肌因賦活露100ml優惠價2,999元、Shiseido百優精純乳霜75ml特價2,250元，想換話題新機iPhone 13 Pro Max 256G，可留意中午12點的限量半價開賣，不僅現省20,200元，領券再折300元，還有免運優惠，持樂天信用卡付款再賺樂天點數2,189點，換算最低入手價17,711元。

不僅祭出商品折扣，樂天市場每日再推一品牌限時優惠，雙11這天有愛買線上購物全店92折起，iPhone還能享現折500元，以iPhone 13 PRO Max 128GB為例，原價36,900元，領券現折500元，持樂天信用卡付款再賺11%點數回饋，加上購物滿百可獲1%點數，等於最高省下4,864元。