防疫旅館「燈號查詢」今天上線　可查12／25至明年初空房

▲交通部長王國材表示，希望可透過燈號顯示彈性調配房間。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許維寧／台北報導

農曆春節將至，不少防疫旅館一房難求，交通部日前推動防疫旅館查詢平台2.0版，預計今天下午就會上線，並以紅、黃、綠等三色燈號顯示空房或滿房狀態。王國材今天（11/11）於交通委員會前受訪時表示，預計防疫旅館最忙的時間點為今年的12月25日至明年1月31日，希望屆時能參考系統燈號、空房時間來做彈性調度。

交通部防疫旅館查詢平台2.0版預計今天上線，20間以上空房系統顯示綠燈，若為20間以下空房顯示黃燈，滿房則為紅燈，平台也將提供民眾預定集中檢疫所，或連結到各縣市媒合窗口。

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王國材今天受訪時表示，預計防疫旅館訂房最忙碌的時間點落在12月25日到1月31日，網站上會以燈號顏色來顯示房間數。目前也有一些初步規劃，如同一時段某些縣市為紅燈，其他縣市為綠燈，預計空間上可做調配，或從時間上著手、讓民眾分散。

另外，指揮中心也研擬鬆綁防疫規定，入境民眾入住防疫旅館14天原規劃改為防疫旅館檢疫10天加上4天可返家居家檢疫，目前打算再放寬為7天檢疫旅館以及7天居家檢疫。

王國材今天也說，是否放寬為7+7交通部尊重指揮中心決議，但若改為7+7預計防疫旅館可再增加一輪週期，量能上預計會再增加。