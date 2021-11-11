歐洲與台灣關係升溫！　紐時曝關鍵原因：對中國懷疑加深

▲總統蔡英文4日於總統府接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組代表團。（圖／總統府提供，下同）

文／中央社

紐約時報報導，歐洲議會官方代表團近期訪台，顯示歐洲對中國懷疑加深，愈來愈願意加強與台灣往來，德國新政府與明年法國總統大選將深刻影響歐洲與北京、台北關係走向。

這篇發自台北的報導寫道，歐洲國家一向因忌憚北京而與台灣保持距離，但近期連串外交活動暗示歐洲內部可能產生微妙變化，轉變原因之一是歐洲對中國強勢姿態愈來愈灰心。

報導形容，中華民國外交部長吳釗燮兩週前在歐洲施展「魅力攻勢」，造訪布魯塞爾時與歐洲議會（European Parliament）議員進行史無前例的非正式會面。此外，歐洲議會以壓倒性票數通過呼籲歐洲聯盟提升與台灣關係的報告，且稱呼台灣是「印太地區夥伴與民主盟友」。

緊接著，歐洲議會上週無視北京揚言報復，由「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）主席格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）率團赴台交流，為歐洲議會首次派出官方代表團訪台。

格魯克斯曼4日會見中華民國總統蔡英文時說，此行要傳達一個很簡單且清楚的訊息，「台灣並不孤單，歐洲會與你們站在同一陣線」。

報導寫道，歐洲與台灣如此頻繁的外交接觸在一年前是不太可能的事。當時，歐盟與中國加緊腳步完成醞釀多年的雙邊投資協定，一度被視為北京的地緣政治勝仗。

但中共總書記習近平領導下的中國對外日益強勢，助長懷疑與厭惡，歐洲議會以中國侵犯人權、制裁歐盟政治人物為由凍結中歐全面投資協定批准程序。如今，北京鐵腕治理香港、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處置、出動軍機恫嚇台灣的作為，似乎也讓歐洲更願意重新評估並強化與台灣的關係。

歐洲外交關係協會（ECFR）亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）說，歐洲對台看法出現微妙但顯著的變化，為史上首見，「外界逐漸明瞭台灣局勢對歐洲人很重要，不只從價值角度，從區域安全架構角度也是如此」。

但報導表示，歐洲在中國的經貿利益龐大，對台關注仍居於少數，歐洲暫時無意放棄長期奉行的一中政策。

法國逾150萬公民、約8000名士兵待在印太地區，但其他歐洲國家都沒有、也無意像美國一樣在印太地區長期部署軍力。英國與德國對台態度較模糊：一艘德國軍艦在北京警告後避免通過台灣海峽，英國則在9月派遣一艘軍艦通過台海。

報導寫道，歐洲一向以「價值同盟」自居，對台灣與歐洲許多人來說，雙方似乎是自然而然的夥伴。台灣民主蓬勃發展，COVID-19疫情期間慷慨援外提升國際形象，近期全球半導體短缺更凸顯台灣在國際供應鏈不可或缺的地位。

台灣也試圖發揮強項。歐洲議會代表團訪台3天期間，主要與政策研究團體、非政府組織討論如何對抗假訊息。

因批評中國人權紀錄而遭北京制裁的格魯克斯曼在台北受訪時說，歐洲傳統上更關注俄羅斯干預，而非中國，「不與台灣合作是個錯誤，因為你在哪裡可以找到比這裡更了解中國政權的地方？」

台灣也嘗試與歐洲深化經貿關係，66人中東歐經貿投資考察團10月訪問斯洛伐克、捷克、立陶宛。報導說，台灣終極目標是與歐洲締結雙邊投資協定，且著重關係制度化，以利抵抗北京的外交孤立企圖。

淡江大學歐洲研究所長卓忠宏說：「台灣很努力嘗試吸引歐洲聯盟（EU），藉此分散出口風險，減少對中國的依賴。台灣試著抓住這次機會，與歐洲打造更持久且正常化的關係。」

文末寫道，歐洲對台支持到底多深，尚待觀察。歐洲議會成員比歐盟理事會（European Council）與歐盟執行委員會（European Commission）更有空間對台明顯展現政治友好，德國組成新政府與明年法國總統大選將對歐洲對中與對台關係發揮舉足輕重的影響力。

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