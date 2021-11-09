南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆：群體壓力爆大

▲南韓正妹。（圖／翻攝自YouTube／Watchers Club）

記者周亭瑋／綜合報導

韓系穿搭在全球掀起風潮，就有網友直言，當地年輕男女的打扮穿著，遠勝過台灣年輕人；然而，經過一番觀察，他也發現1個普遍的情況，不禁感慨「感覺是礙於一種社會壓力的結果。」

網友在PTT提到，在YouTube剛好看到，有人在首爾江南區直播，男的俊女的美，穿著真的大勝台灣年輕人。對此，有鄉民認同表示，他們的年輕男女的確很重視打扮，幾乎跟韓劇差不多，「但他們的大叔、大媽跟台灣一樣，很愛亂穿。」

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在賞心悅目的同時，鄉民也發現，他們穿搭的風格都非常像，顏色、款式等一致性很高，「有些比較非基本款的特殊設計，在流行期間也滿街都是，像現在流行無扣綁帶寬鬆長大衣，類似浴衣那種，好看是好看，但穿起來很不方便也不實穿，他們還是願意花大錢買，顯然很多人都有緊跟流行的習慣。」

▲台灣街頭。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

他認為，這當中很多人並非享受打扮，而是必須符合社會期望，所以得研究穿搭，不然真的喜歡的話，應該更想展現自己獨特風格才是，「這可以解釋，為何韓國的平價時尚那麼發達，因為他們有很強烈的需求，幫你搭好又便宜的快時尚變成生活必需品，而不是一種選擇了。」

最後，原po直言，日本也有強烈的穿搭壓力，尤其是女生，但還是很多人用搭穿表現自我認同、抱團謀生，「可是韓國感覺群體壓力更大，表現自我認同的部分又更小了。」

對此，鄉民紛紛回應，「台灣就沒進步啊」、「沒錯！髮型穿著根本九成相似，臉也九成像」、「台灣米其林我也看不慣，但我不會這樣穿」、「其實最大的重點差異不在會不會穿搭，而是在不在意體面的問題」。