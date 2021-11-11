國台辦稱「台參加APEC須符合一個中國」　外交部斥扭曲歷史事實

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者任以芳攝）

記者呂晏慈／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮10日稱「中國台灣地區派有關人員參加APEC相關活動，須符合一個中國原則和APEC諒解備忘錄的有關規定；中國台灣地區參與區域經濟合作問題，必須以一個中國原則為前提」，對此，外交部11日上午舉證駁斥表示，中國扭曲歷史事實，企圖在APEC的經貿平台要求接受「一個中國原則」的做法，就是在國際上公然造假與說謊。

外交部表示，台灣自1991年加入「亞太經濟合作」（APEC）以來，一直以正式會員身分獨立參與此經貿論壇，我方與所有會員體享有同等地位，也負有相同義務。在我國加入APEC的諒解備忘錄中，根本沒有所謂「一個中國原則」。中國扭曲歷史事實，企圖在APEC的經貿平台要求接受「一個中國原則」的做法，就是在國際上公然造假與說謊。對於中方在國際場域公然造假、說謊，企圖營造台灣隸屬中國的假象，我方嚴正拒絕，強烈抗議，並呼籲國際友人予以唾棄。

外交部重申，台灣絕非中華人民共和國的一部分，雙方互不隸屬，中華人民共和國從沒有一天統治過台灣，無權在國際上或其他任何場合代表台灣人民，只有台灣的民選政府，才有權代表台灣2350萬人民。

外交部強調，APEC是一個重視經濟合作及會員體自由交換意見的重要經濟論壇，我國30年來在APEC的務實參與及專業貢獻深獲各會員的肯定與支持，今年也循例積極與會。中國的造假表述，已經嚴重破壞APEC共識與精神，我方嚴正抗議，也要求中國停止不當的政治操作，勿再干擾台灣平等單獨參與APEC相關會議。我方也呼籲國際友人，對中國這種操作予以唾棄。