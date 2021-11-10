陸抽砂船越界盜採被查扣　國台辦：台灣完全是為了製造事端

▲大陸抽砂船在馬祖周邊海域大量出沒。（圖／翻攝自Facebook／洪申翰）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸抽砂船近年頻繁在金馬澎海域盜採砂石，嚴重影響漁業及生態，陸委會主委邱太三日前建議執法機關加強取締越界陸船，並增加與陸方協同執法。對此，國台辦發言人朱鳳蓮10日表示，台灣方面以「禁止水域、限制水域」等理由查扣大陸船隻，甚至對大陸船員採取危險粗暴手段，完全是為了製造事端。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



朱鳳蓮指出，台灣方面以所謂「禁止水域、限制水域」等為名查扣大陸船隻，甚至對大陸船員採取危險粗暴手段，完全是為了製造事端，是不負責任的危險行為，「我們堅決反對。」

朱鳳蓮強調，事實上，對於非法抽採海砂的問題，大陸高度重視，相關部門也一直在積極採取加強岸線巡查、開展專項整治等一系列措施予以防範、整治和查處。

▼海巡署以水砲驅離越界抽砂船。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室）

陸委會主委邱太三日前在陸委會諮詢委員會議上表示，陸籍抽砂船於金馬澎海域盜砂行為，已嚴重影響我漁業資源及珍貴生態資源，前有媒體報導保育類動物「神話之島」（黑嘴端鳳頭燕鷗）在馬祖「棄巢」，甚至留下未孵出蛋的情況。

邱太三並建議，執法機關持續加強取締越界陸船，並透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制，增加與陸方協同執法次數，另提供陸方相關陸船違法事證，請其約束其所屬船舶及人員，以維護海洋生態資源。

▼越界抽砂船被拍賣。（圖／翻攝馬祖日報）

