殺雞敬猴！教育部禁兩岸學術涉政治　國台辦：倒行逆施不得人心

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣清華大學傳出遭大陸組織滲透攬才，一起從事技術研發、攬才、投資。國安局副局長陳進廣今（8日）證實，國安情治單位都已密切掌握，認為違反了「兩岸條例」，教育部也要求立即停止運作，並罰款新台幣10萬元。兩岸學術交流上升到政治對立，對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（10日）說，這是阻撓限制兩岸正常交流合作的又一惡例，倒行逆施不得人心。

朱鳳蓮說，據瞭解，清華海峽研究院是一家以企業化方式運作的科研機構，2015年成立以來，為推動兩岸科技交流和創新、促進兩岸融合發展發揮了積極作用。

她強調，民進黨當局慣於以種種藉口為兩岸同胞交流合作設置障礙，不斷地進行干擾破壞。民進黨當局阻撓限制兩岸正常交流合作的又一惡例，這種倒行逆施是不得人心的。

▲教育部長潘文忠指學術交流前提是不能違反法令。（圖／記者許敏溶攝）

根據國安單位掌握，台灣清華大學校友會與大陸廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，未經官方許可下，違法於新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，該總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例，已經立即停止其使用並即刻撤離。

教育部昨發函提醒大學進行交流不能涉及政治，馬上引發部分大學反彈，認為未來兩岸交流更加嚴峻，而且過去在馬政府時代，兩岸交流頻繁；蔡政府上台後，兩岸交流一一中斷，憂心將影響學術自由。