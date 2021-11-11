疫苗滿爆棚！第14輪今開放423萬人雙軌預約　7項QA一次看

▲台北市23家醫院推出「特約門診」打疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

第14輪公費疫苗今（11）日開放預約，指揮中心預估本輪有423萬人符合資格，民眾除了可透過中央平台預約接種，也能到合約醫療院所預約。

第14輪疫苗將在13日開打，規劃提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種。指揮官陳時中表示，莫德納疫苗貨量基本上能讓滿8周者都能接種，會盡量讓間隔4至8周者都打到。

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▲目前仍未開放民眾混打疫苗。（圖／記者李毓康攝）



在11月5日下午2時前登記意願者才符合中央系統預約資格，針對第14輪疫苗預約事項，《ETtoday新聞雲》整理出7項QA提供民眾參考。

Q1：哪些人符合施打AZ第1劑資格？

A1：滿18歲以上民眾。

Q2：哪些人符合施打AZ第2劑資格？

A2：滿18歲以上、在9/18（含）前已接種第1劑AZ民眾。

Q3：哪些人符合施打莫德納第1劑資格？

A：滿18歲以上民眾。

Q4：哪些人符合施打莫德納第2劑資格？

A4：滿18歲以上、在10/16（含）前已接種第1劑莫德納民眾。

Q5：哪些人符合施打BNT第2劑資格？

A5：滿18歲以上、在10/16（含）前已接種第1劑BNT民眾。

Q6：可以直接在醫院預約嗎？

A6：本輪疫苗接種仍以平台預約為主，不過也開放直接到合約醫療院所預約，台北市就有23家醫院提供特別門診，另有15個站點可「隨到隨打」。

Q7：可以混打疫苗了嗎？

A7：第14輪接種仍未開放，指揮中心發言人莊人祥表示，目前各地都在進行研究，也提供第一類醫事人員混打，未來一定會實施。