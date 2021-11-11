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疫苗滿爆棚！第14輪今開放423萬人雙軌預約　7項QA一次看

▲▼第13輪新冠肺炎疫苗今日起開打，台北市本期新增六處中型接種站，圖為位於台北市政府一樓中庭，由北市聯醫松德院區團隊負責設立的疫苗接種站。AZ疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市23家醫院推出「特約門診」打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

第14輪公費疫苗今（11）日開放預約，指揮中心預估本輪有423萬人符合資格，民眾除了可透過中央平台預約接種，也能到合約醫療院所預約。

第14輪疫苗將在13日開打，規劃提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種。指揮官陳時中表示，莫德納疫苗貨量基本上能讓滿8周者都能接種，會盡量讓間隔4至8周者都打到。

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▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲目前仍未開放民眾混打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

在11月5日下午2時前登記意願者才符合中央系統預約資格，針對第14輪疫苗預約事項，《ETtoday新聞雲》整理出7項QA提供民眾參考。

Q1：哪些人符合施打AZ第1劑資格？

A1：滿18歲以上民眾。

Q2：哪些人符合施打AZ第2劑資格？

A2：滿18歲以上、在9/18（含）前已接種第1劑AZ民眾。

Q3：哪些人符合施打莫德納第1劑資格？

A：滿18歲以上民眾。

Q4：哪些人符合施打莫德納第2劑資格？

A4：滿18歲以上、在10/16（含）前已接種第1劑莫德納民眾。

Q5：哪些人符合施打BNT第2劑資格？

A5：滿18歲以上、在10/16（含）前已接種第1劑BNT民眾。

Q6：可以直接在醫院預約嗎？

A6：本輪疫苗接種仍以平台預約為主，不過也開放直接到合約醫療院所預約，台北市就有23家醫院提供特別門診，另有15個站點可「隨到隨打」。

Q7：可以混打疫苗了嗎？

A7：第14輪接種仍未開放，指揮中心發言人莊人祥表示，目前各地都在進行研究，也提供第一類醫事人員混打，未來一定會實施。

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