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「3大疫苗都有」第14輪今起開放預約　莫德納滿4週可打第2劑

▲▼疫情指揮中心加開5個疫苗BNT接種站，台北榮總進駐中正紀念堂BNT疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

▲第14輪疫苗今天上午開放預約。（圖／記者呂佳賢攝）

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今天上午10點起開放第14輪疫苗預約，提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種。值得注意的是，除AZ疫苗間隔縮短為8週莫德納疫苗第二劑間隔也縮短為4週

▲▼第14期預約對象、時間。（圖／指揮中心提供）

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▲第14期預約對象、時間。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，本次AZ疫苗第二劑提供滿8週以上可接種，意即預約平台顯示第二劑可施打日為11月27日前者均可接種；莫德納疫苗第二劑提供滿4週以上可接種，意即預約平臺顯示第二劑可施打日為12月25日前者均可接種。本期開放對象於昨下午起已陸續發放簡訊提醒，請民眾記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。另10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

第14輪疫苗預約資訊如下：

一、符合資格對象，11月5日下午2時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：
(一) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。
(二) AZ第二劑：9月18日 (含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。
(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(四) 莫德納第二劑：10月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(五) BNT第二劑：10月16日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

二、預約分流時程
(一) AZ疫苗：11月11日上午10時至11月12日中午12時。
(二) 莫德納、BNT疫苗：11月11日下午2時至11月12日中午12時。

三、施打時程：11月13日至11月24日。

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