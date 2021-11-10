高雄將變溫哥華全球第一個友誼城市　大陸跳腳放話反對

▲陳其邁應邀為今年台灣文化節錄製致意影片。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

城市外交傳好消息！加拿大溫哥華市政府推動重啟與世界城市締交「友誼城市」關係，高雄市可望成為溫哥華市全球第一個友誼城市（Friendship City）。不過，消息一出，中國駐溫哥華總領事館跳腳，更放話反對，對此，高雄市長陳其邁強調，台灣是主權獨立的國家，呼籲中國勿政治干預。

溫哥華市長史都華（Kennedy Stewart）5日在一場當地台灣僑胞代表共同參與的會議上說，加拿大和台灣在尊重自由民主及司法正義的價值上有共通處，溫哥華市與高雄市除了同是海港城市，也同樣擁有多元社會與文化面貌，並重視藝術及原住民文化，他樂見高雄成為第一個與溫哥華建立友誼城市關係的國際大城市。



對於高雄有望成為溫哥華第一個友誼城市，高雄市政府表達期待，陳其邁表示，「溫哥華是一個崇尚自由、民主、多元的城市，與我們有共同的核心價值」，而且溫哥華之前就跟高雄有密切的民間互動，例如他們每年會舉辦的台灣文化節，有許多來自台灣、甚至高雄的僑胞與社團，將台灣的文化、民情融入當地的生活。

▲溫哥華市長參加今年台灣文化節現場照片。（圖／加拿大亞裔活動協會提供）



陳其邁指出，今年9月，溫哥華市政府與市議會計畫重啟與世界其他城市建立友誼關係的大門，而且特別希望跟高雄市締結友誼城市，在雙方民間社團的努力促成下，高雄市非常期待能與溫哥華市締盟，也相信雙方日後會有更深入的交流與合作，共同豐富城市雙邊的多元發展。



不過，溫哥華與高雄市雙邊計畫締結友誼城市的消息傳出，讓中國駐溫哥華總領事館跳腳，以一貫打壓台灣與國際社會進行官方往來的姿態，放話反對溫哥華市政府與高雄市建立友誼城市關係。



對此，陳其邁強調，台灣是主權獨立的國家，蔡英文總統在今年國慶演說中也宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，高雄市與世界各國城市的往來交流，皆本於雙邊友好互利並分享共同核心價值的原則，呼籲中國勿政治干預。而溫哥華市長史都華稍早也曾公開表示，中國的霸道行為，讓他直接拒絕與中國官方人員會面。