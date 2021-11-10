快訊／增5例境外移入「4人突破性感染」　疫苗廠牌曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增5例COVID-19境外移入確定病例，為3例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自新加坡(案16563)及印尼(4例，案16564至案16567)入境，其中4人為突破性感染，均為印尼籍，分別接種過2例劑科興與2劑AZ疫苗。

指揮中心統計，截至目前國內累計414萬1250例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含412萬4074例排除)，其中1萬6456例確診，分別為1812例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

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指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。