埔榮護家榮民彭大計生活節儉行善大器　積福歡慶百歲生日

▲中榮埔里分院為善心榮民彭大計歡喜慶祝百歲生日（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

台中榮總埔里分院護理之家榮民彭大計於8日度過100歲生日，院方特地為他舉辦慶生活動，指其一輩子生活簡樸，卻樂善好施、曾於建國百年時慷慨捐贈200萬元給慈善機構，令人敬佩。

院方在5日當天提早為彭大計舉辦100歲賀壽活動，因疫情仍維持二級警戒，因此僅由院長徐慰慈率領院內同仁辦理，並代頒行政院退輔會所贈之黃金鎖片賀禮，一同將祝福傳遞至護理之家。

院方表示，彭大計生於民國10年11月8日，祖籍為湖南省常寧縣，自民國35年25歲時國共二次內戰爆發，便展開30年的軍旅生涯，即使爾後隨國民政府遷台、退伍，都一直維持著勤儉樸實的生活習慣。

雖節儉度日，但彭大計卻曾於民國100年時，捐出200萬至私立慈生仁愛院等數個慈善機構，當時蔚為美談；與他相識已久的友人就形容彭大計是位「和善的老人家」，雖然年紀大了、平時因重聽而話不多，但仍樂於助人、對弱勢者保有惻隱之心。

院方指出，彭大計在108年7月因身體狀況欠佳，入住埔榮附設護理之家休養，期間仍常做喜歡的休閒活動，以輕鬆快樂的態度享受人生；徐慰慈為他祝壽時也祝福在場其他的榮民們平安快樂，並感謝護家醫療及照護人員協助照顧榮民晚年生活。



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