　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

名人外遇會選小三？網點名「九把刀」渣成經典：扶正周亭羽真的狠

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲哪個名人外遇後是選擇小三？（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝陷入外遇風暴，起初他只說林姓護理師是認識很久的同事，如今則認了彼此關係「不適當、不應該」，兩人現在已經結束。就有網友好奇詢問，有沒有哪位名人外遇之後是選擇小三的呢？貼文曝光後，立刻引發熱烈討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「有名人是外遇後選小三的嗎」為題發文，提到多數名人外遇後，都是先認錯，再來就回歸家庭，似乎很少聽過有人藉機與另一半分開，改與小三共度餘生？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少人馬上聯想到九把刀，「最有名應該就是九把刀」、「九把刀真的狠，人家女生從他沒名氣就跟著他了，一有名氣就不要了」、「九把刀的發言渣到超經典，喜歡周但未來想走下去的是現任」、「九把刀驗證愛情要自私才幸福」。

九把刀、周亭羽（圖／翻攝自九把刀、周亭羽臉書）

▲九把刀、周亭羽。（圖／翻攝自九把刀、周亭羽臉書）

不過也有人認為，九把刀當時沒有結婚，不算是小三扶正，「刀大又沒結婚，只能算劈腿」、「九把刀不算吧，又沒結婚」。除了九把刀外，也有其他網友回應，「高國華、謝和弦」、「某補教名師」、「非名人小三扶正的一大堆」、「通常會放話：不被愛的才是小三」。

本站曾報導《九把刀認劈腿：我希望我的未來是我女友》，九把刀2014年被拍到與前主播周亭羽上摩鐵，事後開記者會承認劈腿，並請求交往9年的女友小內原諒。九把刀當時說，「我很喜歡那個女孩子（周亭羽），但我希望我的未來是我女友。」如今，他與周亭羽也已結為連理約4年的時間。

ET快訊
最冷時間曝！「1大魔王」夾擊剩12°C　這天回暖又轉雨
連鎖美語班虐童！　9歲童遭「頭壓地+手反折」
本土劇女神「脫光光」慶生！　神秘刺青罕入鏡
瑪莎拉蒂惡煞逞凶竟「非現行犯」　律師批警「太瞎」：恐有刑責
媽媽口鼻遭膠帶封住陳屍家中！　失業兒跑台北橋輕生
快訊／瑪莎拉蒂3煞全抓到了！　警將開記者會說明
快訊／桃園某科技廠　驚見人體白骨
快訊／男嬰滿月才打疫苗　隔天猝死
史上第一次！美參議員神秘訪台　赴國防部聽取簡報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「5星座」入冬後恐遇桃花劫！易把渣男女當真愛...獅子防感情變質

女生視副駕如寶座？命理師曝1關鍵：恐讓男人「牽別人手牽到床上去」

重陽敬老金不排富恢復　應曉薇盼柯文哲還老人尊嚴

明早最冷！冷空氣＋「1大魔王」夾擊剩12°C　這天回暖又轉雨

建立網紅孵化基地　城市科大與業者產學合作培植菁英

2020年台南野放「T85」黑琵　在北門廢鹽田現蹤

莊人祥：默沙東新冠口服藥預計購買1萬人份　使用規劃曝光！

名人外遇會選小三？鄉民「點名1位」渣到超經典：扶正真的狠

數位五倍券付郵資也有好康！　「ｉ郵箱」寄件優惠出爐

高中職教師員額解凍學校卻不敢聘　教部：會尊重並支持

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

「5星座」入冬後恐遇桃花劫！易把渣男女當真愛...獅子防感情變質

女生視副駕如寶座？命理師曝1關鍵：恐讓男人「牽別人手牽到床上去」

重陽敬老金不排富恢復　應曉薇盼柯文哲還老人尊嚴

明早最冷！冷空氣＋「1大魔王」夾擊剩12°C　這天回暖又轉雨

建立網紅孵化基地　城市科大與業者產學合作培植菁英

2020年台南野放「T85」黑琵　在北門廢鹽田現蹤

莊人祥：默沙東新冠口服藥預計購買1萬人份　使用規劃曝光！

名人外遇會選小三？鄉民「點名1位」渣到超經典：扶正真的狠

數位五倍券付郵資也有好康！　「ｉ郵箱」寄件優惠出爐

高中職教師員額解凍學校卻不敢聘　教部：會尊重並支持

藍寅倫撲壘又受傷　關節唇破裂本季報銷

麻衣離台2年被問「王泉仁3度當爸娶妻」冷淡發聲　友人曝她最新近況

衣索比亞政府逮捕大量泰格瑞族人　聯合國逾70名司機被拘

DoorDash砸2248億元收購芬蘭外送平台Wolt　盤後噴漲20％

「勇者無懼！向前行」東森集團總裁王令麟獲法務部頒獎

山寨美津濃眼鏡全台熱銷！知名進口商大賺黑心錢　1.2萬件假貨曝

日本出現入冬來「第一例禽流感」！　緊急撲殺14.3萬雞隻

4個月小狗第一次搭電梯　照到鏡子秒變「招柴汪」狂揉臉頰萌暈網

「5星座」入冬後恐遇桃花劫！易把渣男女當真愛...獅子防感情變質

最狂雙11贈品！「性福神物」滿萬就送Switch　單身狗看哭：好想買

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

生活熱門新聞

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

老婆幫買鮮奶！人夫一看「買錯了」爆共鳴

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

啪啪啪憋得好痛苦　人妻崩潰：一直分心

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

王必勝認不適當關係已結束　小三打破沉默發聲

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

陳時中：12~17歲青少年BNT第二劑暫緩施打！

更多熱門

相關新聞

渣男從良「遇上Boss級海女」　結局網笑了

渣男從良「遇上Boss級海女」　結局網笑了

一名男網友曾是劈腿慣犯，直到他想改邪歸正時，竟碰上魔王級渣女，不僅在交往的5年間，狂劈腿6次，最後甚至懷上別人的孩子，並選擇和對方結婚；諷刺的是，女方後來下場也很慘，讓他不禁感慨，這些債遲早要還！

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

台積電高雄設廠　老手驚爆：「這家大廠」慘了

台積電高雄設廠　老手驚爆：「這家大廠」慘了

王必勝認婚外情！莊人祥：公務上還需要他的努力

王必勝認婚外情！莊人祥：公務上還需要他的努力

小三割腕逼離婚　元配隱忍反挨告

小三割腕逼離婚　元配隱忍反挨告

關鍵字：

外遇偷吃名人劈腿小三王必勝九把刀周亭羽PTT

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

身分證「中3碼」爽喝11元手搖杯

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

老婆幫買鮮奶！人夫一看「買錯了」爆共鳴

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

更多

最夯影音

更多
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面