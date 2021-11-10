名人外遇會選小三？鄉民「點名1位」渣到超經典：扶正真的狠

▲哪個名人外遇後是選擇小三？（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝陷入外遇風暴，起初他只說林姓護理師是認識很久的同事，如今則認了彼此關係「不適當、不應該」，兩人現在已經結束。就有網友好奇詢問，有沒有哪位名人外遇之後是選擇小三的呢？貼文曝光後，立刻引發熱烈討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「有名人是外遇後選小三的嗎」為題發文，提到多數名人外遇後，都是先認錯，再來就回歸家庭，似乎很少聽過有人藉機與另一半分開，改與小三共度餘生？

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貼文一出，不少人馬上聯想到九把刀，「最有名應該就是九把刀」、「九把刀真的狠，人家女生從他沒名氣就跟著他了，一有名氣就不要了」、「九把刀的發言渣到超經典，喜歡周但未來想走下去的是現任」、「九把刀驗證愛情要自私才幸福」。

▲九把刀、周亭羽。（圖／翻攝自九把刀、周亭羽臉書）

不過也有人認為，九把刀當時沒有結婚，不算是小三扶正，「刀大又沒結婚，只能算劈腿」、「九把刀不算吧，又沒結婚」。除了九把刀外，也有其他網友回應，「高國華、謝和弦」、「某補教名師」、「非名人小三扶正的一大堆」、「通常會放話：不被愛的才是小三」。

本站曾報導《九把刀認劈腿：我希望我的未來是我女友》，九把刀2014年被拍到與前主播周亭羽上摩鐵，事後開記者會承認劈腿，並請求交往9年的女友小內原諒。九把刀當時說，「我很喜歡那個女孩子（周亭羽），但我希望我的未來是我女友。」如今，他與周亭羽也已結為連理約4年的時間。