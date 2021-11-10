中國第2個航母標靶曝！疑再仿造美國航艦　美媒：共軍擴大測試武器

Second U.S. Aircraft Carrier Missile Target Spotted in Chinese Desert



Satellite image: @Maxarhttps://t.co/Ggs28Qc3T4 pic.twitter.com/f6q34biXXy — USNI News (@USNINews) November 10, 2021

記者葉睿涵／編譯

美國海軍研究協會新聞（USNI News）日前剛剛踢爆，中國軍方有可能在新疆塔克拉瑪干沙漠建造與美國航空母艦和驅逐艦等比例的形狀標靶，沒想到USNI最近又在衛星影像中，發現了第二個疑似美國航母形狀的標靶。

USNI根據Maxar提供的衛星影像指出，新發現的基地只有一個形狀標靶，它位於新疆塔克拉瑪干沙漠標靶的300英里外，距離新疆最近的城鎮只有數英里。該基地在地圖上與先前發現的標靶都朝向了同個方向，彷彿身處同一個編隊中，且標靶的整體輪廓與美國航空母艦十分類似。

不過這兩個標靶也有不同之處。第二個標靶並非等比例的形狀標靶，它的長度只有173公尺，約為美國尼米茲級（Nimitz）航艦的一半，而且它似乎被固定在了地面上，因此USNI認為它更像是第一個基地的驅逐艦目標。

▲USNI新聞從Maxar提供的衛星影像發現，中國軍方可能在新疆沙漠建造了第二個疑似美國航母形狀的標靶。（圖／翻攝自微博／新浪軍事）

USNI將9日的衛星影像與此前的空照圖進行對比後發現，這座形狀標靶的建造日期大約落在今年6月25日或更早。它的主要工作在10月左右完成，但現在的目標似乎才剛剛建好。

報導稱，在今年9月下旬的珠海航展上，中國軍工企業展示了一個與塔克拉瑪干沙漠標靶相似的縮比模型，因此USNI推測，這一模型明顯代表的是敵軍作戰力量。

五角大廈報告顯示，中國海軍近來急速擴張其海上力量，加上解放軍打算採用高超音速飛彈、「航母殺手」反艦彈道導彈等尖端武器，因此測試新武器已成為中國的首要任務。USNI指出，雖然新發現的詳細分析還需要一些時間才能完成，但已完全能證實五角大廈的說法，因為中國的反艦彈道導彈計劃確實在擴大中。

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