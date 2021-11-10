2寶爸小學家長會「偷吃人妻」！寫完悔過書「繼續奔摩鐵激戰」

▲人夫偷情家長會委員被妻子抓包。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

許姓人夫於女兒的國小家長會，認識同為委員的洪姓人妻，2人一起參加聚餐活動，還三度於汽車旅館、租屋處發生關係。事後，許妻得知全情，氣得向洪女提告求償60萬元精神撫慰金。日前法院審理後，判洪女賠35萬元為適當，可上訴。

判決指出，許妻主張，她與丈夫2002年11月結婚，育有2女，而丈夫於2018年9月擔任長女國小的家長會委員，期間認識同為委員的洪女，2人不僅會參加聚餐活動，還分別於今年1月、2月、5月間，三度於汽車旅館、租屋處發生關係。

許妻指出，丈夫今年2月與洪女去汽車旅館開房間後，她曾到旅館外質問，當時丈夫已坦承發生關係，並於事後提出悔過書，承諾她不再與其他異性往來，被發現的話將按次數賠償，每次金額100萬元，且除非妻子在場，否則不會私下與洪女往來。只是丈夫寫完悔過書，仍持續與洪女來往、發生關係，讓她精神痛苦，故要求洪女賠償60萬元精神撫慰金。

洪女坦承有與許男於租屋處發生關係，但在汽車旅館開房間時，她因墮胎不久仍在休養，2人僅親吻、擁抱沒有發生關係；此外，她表示，自己的年收入低於20萬，目前仍有3名子女要扶養，經濟能力不佳，且她與許男是「共同」侵害許妻的配偶權，但許妻卻把全部精神痛苦歸咎於她，求償金額過高，盼法官駁回。

對此，法官勘驗相關事證後，確認洪女侵害許妻配偶權，且查到洪女的名下有2筆房屋、2筆土地以及2輛汽車，故審酌後，判洪女賠35萬元為適當，全案仍可上訴。