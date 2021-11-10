西安最牛「23層」釘子戶開拆　居民眾籌自建11年一坪補償6.2萬元

▲西安城中村最牛釘子戶正式啟動拆除作業。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

被稱為西安城中村最牛「釘子戶」的23層樓民房8日在建成11年後正式拆除。相關單位出動大型吊車將挖土機運上樓頂，展開破壞作業，也代表著該棟大樓就此進入歷史。據悉，這棟由當地居民集資眾籌興建的大樓，是為了在當時時空背景下，年輕人無房可住而興建，，由於未經過官方審核，因此走上拆遷之路。

《極目新聞》報導，在北山門口村的拆遷工地上，這棟孤零零的建築矗立在空地中央，一名施工人員表示，樓內都已經清空，將馬上進行拆除。由遠處觀看這棟民房，外表已破敗不堪，幾乎所有的窗戶都被敲破，不少廢棄的沙發、桌椅等物品被扔在樓外牆角處，還有幾名收廢品的民眾在尋找值錢的物品裝車載走。

據了解，位列西安十大城中村之一的北山門口村為解決村內年輕人住房問題，於2009年開工建設這棟最牛民房。當時，由於樓房沒有獲得相關規劃手續及政府審批，樓高直接建造到23層，一度引起了大陸官媒《央視》等的關注。

公開資訊顯示，這棟樓共23層，有70套房，戶型從80平方公尺（24.2坪）至170平方公尺（51.4坪）不等。樓房下半部分為一層四戶設計，上半部分則為一層三戶。村民陶先生表示，當時售價在2200元人民幣／平方公尺（約一坪3.1萬元新台幣），聽說很早就賣光了，住的大部分都是本村人，也有少數外人。」

根據拆遷現場張貼的官方文件顯示，違法建築面積為9300平方公尺，未取得《建設工程規劃許可證》，違反了《中華人民共和國城鄉規劃法》，建議雁塔區城管綜合執法局對該建築予以拆除。此外，徵遷指揮部工作人員表示，政府對於成套的單元房的補償在4400元人民幣／平方公尺（約一坪6.2萬元新台幣），基本是當初購買的兩倍價格。