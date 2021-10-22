陸本土疫情擴散9省　單日新增確診28人＋7人無症狀

▲甘肅張掖防疫人員替外來車輛駕駛進行核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（22）日通報，10月21日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例43例。其中，本土病例28例（內蒙古11例、甘肅9例、陝西3例、寧夏2例、北京1例、貴州1例及青海1例），疫情至今已確定擴及9省（不含河北的無症狀感染者），防控形勢仍不樂觀。

▲北京豐台區對確診病例居住社區進行封閉管理。（圖／CFP）

本土疫情方面，確診的28人分布於內蒙古（阿拉善盟10例、錫林郭勒盟1例）；甘肅（蘭州市5例、張掖市3例、嘉峪關市1例）；陝西3例（西安市）；寧夏（吳忠市1例、銀川市1例）；北京1例（豐台區）；貴州1例（遵義市）及青海1例（海東市）。

境外輸入疫情方面，確診病例共15例（雲南4例，廣西3例，上海2例，山東2例，遼寧1例，河南1例，廣東1例，陝西1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（河南），無新增死亡病例及疑似病例。

值得注意的是，北京豐台區出現的第2例確診者為首例關聯病患的妻子，這名確診者在進行密接者隔離觀察期間，雖無發燒及咳嗽等症狀，但自覺咽喉不適，遂向醫療單位申請核酸檢測，經查驗後確診，症狀為輕型。