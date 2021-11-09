馬路驚見紅包「五倍券夾金紙」！他掙扎該不該撿　專家解答了

▲網友發現紅包內裝金紙跟五倍券。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」指出，他在路上看到一個「裝五倍券和一張金紙」紅包掉在地上，到底「該不該撿，能不能撿？」民俗大師廖大乙說，只要看到著個就知道是神明指示要用來「改運」的，若真的不慎撿到，紅包袋連同金紙拿到大廟的金爐化掉、五倍券捐獻給慈善單位即可化解。

廖大乙指出，「路邊紅包」其實是台灣民間的傳統，紅包裡頭也有可能會出現某人的生辰八字、照片、指甲或是頭髮，不少長輩都會叮嚀，掉在地上的紅包和錢千萬不要亂撿，否則可能遇上「冥婚」或接來厄運、死劫，因為裡面放錢是一個「吃紅補償」的概念，撿了就代表心甘情願為丟下紅包者過運。

▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

廖大乙表示，疫情嚴峻下，現代人要撿到紅包的機率不大，尤其馬路邊的銅板，有可能是車禍法師招魂後留下的，那就千萬不要去撿；但他也教導一個秘訣，如果走在路上看到有紅包，不管裡面裝的是有錢或是五倍券、還是沒錢只放頭髮指甲要過霉運的，還是紅包內放金紙的，都不要去撿也不要去打開，以不要貪心最重要。

廖大乙同時也提醒民眾，若真的撿到了，也不用心慌，到有供奉媽祖娘娘或關聖帝君的大廟內，請神尊做主，將紅包連同金紙燒化入金爐內、至於五倍券則可以捐作公益。