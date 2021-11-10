單親媽經營便當店遭放鳥1380元　苦等半小時心寒「被棄單了」

▲嘉義土魠魚羹店家遭惡意棄單，餐點總計1380元。（圖／店家提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一般小吃店小本經營，客人不論到店或是電話點餐，店家多採互信原則，大多也不會先預收訂金。不過，嘉義市中興路一土魠魚羹店近日卻遭顧客惡意棄單。店家吳小姐上網控訴，一名男子晚餐時間到店訂購1380元的餐點，怎料她辛苦製作餐點、等了半個小時卻被放鳥，只能無奈將監視器PO網，提醒其他店家注意。





▲▼ 棄單男見店家僅老婦人及國中孩子仍狠心棄單。（圖／店家提供）

獨力扶養孩子及母親、開店2年多的吳小姐9日晚間在「嘉義綠豆大小事」LINE群組分享慘痛經驗，稱一名男顧客9日晚間19時18分到店內表示要外帶，她便給出菜單，並請就讀國中的孩子及年邁母親招呼對方。

當時男客人在菜單上洋洋灑灑點了三寶飯、油雞片飯，豬排飯及控肉飯，以及各式小菜林林總總共1380元，隨後稱要到附近買菸酒，稍後繞回來取餐，吳小姐的母親及孩子也不作他想，隨即投入餐點製作。

不過，餐點整個打包就緒後，直到晚間8點仍未見對方蹤影，吳小姐才驚覺「被棄單了！」只能上網籲請網友看能否轉送弱勢或需要愛心餐點的民眾，同時將監視器影片PO上網，呼籲其他店家注意該男子身影，別被同樣手法騙了。

吳小姐表示，開店2年多沒有跟人結怨，也是第一次遇到惡意棄單，所以才上網分享自己慘痛經驗，希望其他店家注意。不少網友看完紛紛表示，「把東西拿去給警察吃 順便報案」、「公佈出來 讓大家吐痰吐口水」、「建議進轄區派出所備案！此風不可長」、「看不出來，應該是預謀的。有沒有外面的監視器，看交通工具。」

對此，吳小姐感謝大家善心建議，也說自己算好運，因為餐點原本要轉送弱勢及社福單位，但附近熱心民眾聽聞消息，陸續到店內跟她買走這些餐點，讓她覺得嘉義民眾很溫馨。不過，她也斥責該棄單男客，並呼籲如果有人剛好認得他，請他48小時內出來道歉，「我會原諒他，但必須道歉，否則將循法律途徑追究。」