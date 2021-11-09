永不得任教！台南狼師猥褻女童10次判刑確定　拔掉優良教師頭銜

▲台南市張姓男老師，對任職小學女學生，利用擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案10次，判刑4年10月定讞，永遠不得擔任教育人員。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅／台南報導

台南市曾獲得資深優良教師獎的小學張姓男老師，遭市議員與人本教育基金會開記者會，踢爆曾在2017年至2018年間，對任職小學的1名女學生，利用擦乳液為由，撫摸女童下體、親嘴，犯案10次，一、二審均將他判刑4年10月，案經上訴，最高法院駁回上訴定讞，並被台南市教育局列為永遠不得擔任教育人員。

台南市教育局指出，該案發生於2018年以前，教育局於2019年3月獲悉後，隨即責成學校啟動調查，並於查證確實後立即於同年5月依法解聘，並通報為全國不適任教育人員，終身不得擔任教育人員，同時撤銷該員優良教師頭銜。

涉案期間所有失職教育人員依法受懲處者計校長、主任及組長共20名人員，其中校長改任教師並記1大過者1名、記1大過者5名、記過5次者1名、記過2次者1名、記過1次者2名、申誡2次者5名、申誡1次者2名，另有3名人員因已退休，逾懲處時效，改核考績並追回其考績獎金。

台南市教育局強調，在事件發生後教育局重新檢討並建立預防、處置、輔導追蹤的完整體制，以守護學生安全為首要，不容有任何師對生的侵害事件發生，否則絶對會給予最嚴厲的懲罰。