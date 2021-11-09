人妻2度爬牆！小王趁他出差使壞…夫見「沾了X內衣沒拿走」綠炸

▲小王傳送煽情電子郵件給人妻，內容包括「沾了X的內衣沒拿走」，被人夫抓包告上法庭。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人夫從小王母親那裡得知，妻子在外大搞婚外情，氣得與小王談判，雙方以10萬元金額調解。小王雖承諾不再與人妻聯繫，但2人仍藕斷絲連，他還時常用電子郵件向人妻傳情，姦情再度曝光後遭人夫告上法院，日前判決出爐！

人夫主張，與妻子婚後育有2名子女，不料，2019年9月底，小王的母親主動聯繫他，告知他妻子紅杏出牆。雙方於2019年10月中旬成立調解，小王同意賠償他10萬元，並向他承諾斷絕關係、願意從事社會服務30日，以祈求他的原諒。

但人夫卻發現，小王同年月底竟仍不斷用電子郵件向妻子示愛，不僅親密稱呼妻子為「寶貝」，說「好想妳」、「我愛妳」等情話，還會到他家樓下停車場、妻子娘家與妻子私會，甚至趁著他出差時到家中找妻子或出遊用餐。

▲2度偷吃人妻被抓包，小王要賠10萬元。（圖／免費圖庫pakutaso）

除此之外，人夫2021年4月間，打開小王2019年11月底傳給妻子的郵件驚見，對方竟稱，「謝謝寶貝願意接見我，我好懷念抱著妳睡覺的日子，妳的味道體溫一舉一動都深深吸引我，我覺得抱完妳以後又更離不開妳了」、「阿靠腰我那件沾了X的內衣沒拿走...」、「昨天抱著妳睡真的好滿足，我今天整天都在回味昨天的事情，能睡在寶貝旁邊真好」等語，認為小王與妻子一同過夜還滾床，氣得向小王提告求償80萬元。

雖然小王指控，人夫是違法取得郵件內容，不具有證據能力，甚至觸犯了妨害秘密罪，不能藉此向他求償，且信件內容也不足以證明他有侵害到人夫的配偶權，請求法院駁回訴訟。但台南地方法院勘驗各項事證後，認定小王已經破壞人夫婚姻的圓滿幸福，判小王應賠償人夫10萬元，全案可上訴。