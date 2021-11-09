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65歲阿嬤多元計畫推介　為中生社區注入銀色活力

▲65歲的郭文捷擔任多元計畫進用人員，負責導覽解說、開發商品等工作，不僅開啟新的工作視野，找回生活的動力，更為社區注入銀色活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲65歲的郭文捷擔任多元計畫進用人員，負責導覽解說、開發商品等工作，不僅開啟新的工作視野，找回生活的動力，更為社區注入銀色活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「有工作真好，讓我找回年輕時的活力」，65歲的郭文捷經由台南就業中心就服員簡苑如的推介，參與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，補助的多元就業開發方案計畫中生社區發展協會，擔任多元計畫進用人員，負責導覽解說、開發商品等工作，不僅開啟新的工作視野，更找回生活的動力。

郭文捷原本是專職的家庭主婦，在經營成衣業的丈夫結束事業後，抱著短期打工貼補家庭開銷的想法重新投入職場，陸續從事過廚具銷售、保險業務、廣告業務等行業。但隨年齡漸長，發現找工作愈來越艱難，去年在疫情影響下更完全陷入失業的窘境中。透過朋友介紹得知政府對於高齡者就業有許多專案，找上台南就業中心幫忙，就服員評估郭女士手作和烘焙及縫紉等手工藝專長，性格活潑又勇於接受挑戰，於是推介至勞動部補助計畫多元就業開發方案單位「台南市中生社區發展協會」，擔任導覽解說、開發商品工作。

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▲65歲的郭文捷擔任多元計畫進用人員，負責導覽解說、開發商品等工作，不僅開啟新的工作視野，找回生活的動力，更為社區注入銀色活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中生社區本是個單純的務農村落，和台灣絕大部份的農村一樣，在少子化、農務人力高齡化與農業企業化發展下，社區逐漸沒落。葉清仁理事長為振興社區，申請多元就業計畫，期藉專業人力行銷社區三寶「番茄、番薯、胡麻」，並結合向日葵花海田旁控窯、台舊鐵路橋歷史文化，規劃成農村遊憩體驗，帶領遊客騎鐵馬穿梭鄉間小路，感受當地文史風光，遊客們可以踏足社區深度體會農遊樂趣，以活化在地發展，更期盼未來能讓外流的人口返鄉。

郭文捷加入中生社區多元團隊後，果然如魚得水般，以個人手工專長及活潑暢談的個性，為社區注入活力。社區產品價目表或標示牌都是由郭文捷一筆一畫寫出來，別具特色。無論是帶遊客體驗控窯農遊樂、導覽解說、製作芝麻糖等，甚至是與同事集思廣益開發新產品，都是過去不曾有的工作經驗、雖然極具挑戰性，但同時也獲得成就感與工作樂趣，郭文捷：「我很珍惜這個工作機會，且樂在其中」。

台南市中生社區發展協會專案經理人汪孟燁說，多元就業開發方案計畫推動，進用經驗豐富中高齡朋友，在社區得一展長才，像65歲郭文捷能盡情發揮創意，規劃新的體驗服務內容，產出具在地特色農產伴手禮，專業能力與熱忱不因年齡限制，一同編寫屬於中生社區未來的夢想藍圖。

▲65歲的郭文捷擔任多元計畫進用人員，負責導覽解說、開發商品等工作，不僅開啟新的工作視野，找回生活的動力，更為社區注入銀色活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心主任胡瑞娟表示，高齡者社會歷練豐富，但對職業的選擇也往往侷限在過去的經驗中，一旦體能狀況下降，就覺得能勝任的工作愈來愈少。「多元就業開發方案」計畫是民間團體與政府部門共同合作促進就業的最佳夥伴，不僅提供人力協助民間團體實踐公益理念，同時也創造在地就業機會，讓弱勢失業者、特別是像郭女士這樣的高齡者透過參與計畫工作，獲得轉職轉業的機會。

胡瑞娟主任鼓勵求職朋友活到老學到老，培養再就業能力，作為轉換跑道重回職場的準備；也希望民間團體多運用此項計畫，既可增進地方創生發展，又可增加在地就業機會。

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