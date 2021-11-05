阿姨揭當年「陪睡經理」升正職！　潛規則埋陰影：害怕老男人

▲老阿姨揭開暗黑升職故事。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日臉書爆系社團中，有網友轉發一篇文，只見原發文者開頭直呼「升職潛規則是真實存在的」，透露她的年紀已經是阿嬤等級的老阿姨，但有個秘密藏在心中很久，那就是年輕時為了升正職，在長官的暗示下，她忍著噁心跟對方「睡了幾次」。暗黑升職故事曝光後，引爆一陣議論。

臉書社團《匿名2公社》近日有人轉傳一篇文，原PO在爆料公社APP中的匿名公社發文「升職潛規則是真實存在的」，文中分享她的故事，「我已經是阿嬤等級了，這個秘密放在心裡好久……」她表示，小時候沒讀什麼書，長大後只能做不太需要學歷的工作。

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她就透過父親的關係，進到一間銀行做工友的工作，「我們那個年代，可以透過內部考試就變成正職。但是我書念不多，用考的根本考不上。」她便找到分行經理，詢問還有沒有其他方法。沒想到對方竟暗示「陪他睡幾次，他就幫我升正職。」

阿姨回憶道「他是個對我而言可以當我父親的老男人，我最後忍著噁心跟他睡了幾次……」之後雖然如願以償錄取正職，但也在她心中埋下對老男人很大的陰影，甚至影響原PO對感情觀的扭曲。

女子自揭心中瘡疤「有些事放在心裡，不說出來真的很難受」，讓網友們一窺升職秘辛，不少人紛紛安慰，「一切都過去了」、「自己選擇的自己要承擔起。不過妳還是要放下那些事吧！從現在到未來，好好活出自己。」