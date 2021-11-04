社區大門裝人臉識別！他憂個資洩露拒絕刷臉…2年來進出偷偷摸摸

▲鄭州男2年來「蹭臉」隨鄰居回家。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州一名陳姓男子2年來無法正常進出自家社區，只能「蹭臉」跟隨其他住戶回家，最主要的原因是社區管委會安裝人臉識別的門禁需要「刷臉」，他擔心自己的個資被洩露，所以沒有備案，但這種回家方式給他帶來極大的不便。

據《每日經濟新聞》報導，該社區管委會表示，大家都反映這個裝置很好，只有陳男是特例。陳男表示，「我是在這買的房，我每天晚上像做賊似的。」經過協商，社區管委會表示，可以為陳男人工放行。

一些社區、經營場所將人臉識別作為住戶出入的唯一驗證方式。對此，中國消費者協會表示，社區、經營場所不能強制住戶或消費者進行人臉識別，應當提供其他替代性的驗證方式供住戶或者消費者自主選擇，經營者更不能為了商業目的非法收集消費者的人臉識別信息。

在以往的報導中，一些社區或場所強制將「刷臉」作為出入的唯一驗證方式，而轉眼在某些交易平台2元（人民幣，下同）就能買到上千張人臉照片，並有嫌疑人預處理照片利用「AI換臉」騙過人臉識別盜用個資。

報導認為，並非說這幾者有必然的聯繫，但背後都暴露了人臉數據安全存在的隱憂。

據《新華社》報導，2021年初，一些知名品牌商店非法收集人臉信息事件被媒體曝光，引發公眾質疑。商家在沒有明確告知、未徵得消費者同意的情況下，安裝人臉識別攝像頭，海量收集消費者人臉信息。

面部信息屬於生物識別信息，具有唯一對應性，不能更改，一旦洩露就意味著終身洩露。而一旦被濫用或洩露，就很有可能給個人帶來安全和經濟損失。