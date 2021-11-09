花1265萬上太空！維珍銀河已售出100張機票

▲維珍銀河今年7月將創辦人布蘭森送上太空。（圖／取自Virgin Galactic Press Assets）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

維珍銀河今天公布財報表示，自夏季將創辦人布蘭森送上太空後，迄今已售出約100張機票，商業服務預計將在2022年底展開，目前每張機票票價為45萬美元（新台幣1265萬元）。

維珍銀河公司（Virgin Galactic）目前的太空旅行機票，比2005年到2014年出售給約600名顧客的價格高出許多，當時的票價為20萬到25萬元。

發言人告訴法新社，維珍銀河迄今共售出700張票。

執行長柯格拉齊（Michael Colglazier）在聲明中說：「我們進入機隊擴增時期，有明確的路線圖，將增加太空船的耐用性、可靠性與可預測性，以為明年的商業服務做好準備。」

他說：「各界對太空旅行的需求很強勁，機位銷售的速度比我們預期還快。」

維珍銀河成立於2004年，今年7月展開備受關注的測試任務，讓布蘭森（Richard Branson）捷足先登，搶先藍源公司（Blue Origin）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）好幾天登上太空，在億萬富豪的星際爭霸戰中先馳得點，因此，維珍銀河想趁勝追擊推動太空旅遊。

然而，維珍銀河自7月從新墨西哥州美國太空港（Spaceport America）發射太空船進入太空後，便遭遇了一些挫折。

「紐約客週刊」（The New Yorker）一篇調查性報告發現，維珍銀河太空船7月的太空行曾歷經險境，高度降到比指定空域還低，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）之後一度命令維珍銀河停飛，批評維珍銀河沒有通報偏差狀況。

今年10月，維珍銀河發現太空船材料強度有問題，運載義大利空軍成員的任務將延後數個月。維珍銀河目前正在增加太空船強度。

與新興太空旅遊業對手藍源和太空探索科技公司（SpaceX）不同的是，維珍銀河使用的是龐大的運載機，可以水平起飛、提高高度、拋下以火箭提供動力的太空飛機，再讓太空飛機進入太空。

作為上市公司的維珍銀河，也被要求必須讓財務狀況更透明。

藍源的次軌道火箭系統新謝波德號（New Shepard）能往返太空約10分鐘，目前還不知其票價，但可能會高出許多。

新謝波德號的第一個座位，在網路上以2800萬美元售出，但得標者不敢踏上太空旅行。

SpaceX的乘龍（Crew Dragon）太空船票可能要價數千萬美元。乘龍太空船是搭載巨大的獵鷹9號（Falcon 9）火箭升空，也將替美國國家航空暨太空總署（NASA）把太空人送上國際太空站（ISS）。

今年9月，馬斯克（Elon Musk）的SpaceX在Shift4 Payments美籍創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）資助下，讓4名平民旅客展開為期3天的軌道飛行任務。