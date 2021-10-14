富商掀太空旅行浪潮　威廉王子：聰明的頭腦該用來拯救地球

▲威廉王子對太空活動不以為意。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐敬璇／綜合報導

90歲的好萊塢演員威廉•夏特納（William Shatner）在13日登上藍源（Blue Origin）亞軌道太空艙，創下最高齡的太空人紀錄，這場十分鐘的旅程讓他感動直呼：「世界上的每個人都該體驗」。不過，英國威廉王子卻對此不以為意，認為聰明的人才應該把注意力放在解決地球問題上。

藍源（Blue Origin）由亞馬遜創始人傑夫•貝佐斯（Jeff Bezos）開發，預計今年會再進行一次載人飛行，並規劃在2022年舉辦數次類似活動。同時，SpaceX執行長埃隆•馬斯克（Elon Musk）和英國維珍銀河（Virgin Galactic）執行長理查•布蘭森（Richard Branson）也著手太空業務，掀起私人商業太空旅行的熱潮。

對此，威廉王子在14日的BBC採訪中表示，下一代年輕人對於氣候變化的恐懼逐漸上升，飛往太空的碳成本也會對環境造成影響，現階段應該運用聰明的頭腦、偉大的思想去修復地球，而不是找下一個生存地點。

英國王室從菲利浦親王（Prince Philip）開始，接續查爾斯王子（Prince Charles）到威廉王子，三代都在積極倡導保護環境的重要性。

另外，由威廉王子舉辦的第一屆地球拍攝獎（Earthshot prize）將在10月舉辦頒獎典禮，五位獲獎者各可拿到100萬英鎊的獎金。