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陸載人太空船手寫註解「真實飛回來的！」　網笑：像路邊賣西瓜的

▲大陸新一代載人飛船展位上多出一塊手寫筆跡的展示牌。（圖／翻攝微博航天愛好者網）

▲大陸新一代載人飛船展位上多出一塊手寫筆跡的告示牌。（圖／翻攝微博航天愛好者網）

記者魏有德／綜合報導

第13屆珠海航展昨（3）日閉幕，在最後一日的展會吸引許多遊客參觀。不過，在大陸航天科技集團展區的新一代飛船（太空船）返回艙展位上，被網友發現多了一塊手寫的告示牌，告示牌上僅有兩行字，「非SZ（神舟）系列，真實飛回來的！」對此，有網友笑稱，「像路邊擺攤賣西瓜寫得『包甜』」。

▲大陸在2020年成功試飛回收新一代載人太空船。（圖／央視）

▲大陸在2020年成功試飛回收新一代載人太空船。（圖／央視）

據官方介紹，這台展出的試驗船返回艙的大有來頭，它是為了在空間站（太空站）營運和載人月球探測等任務全新研製的航天器，比神舟太空船體型大，不僅能載人載貨，還可一次運送6至7名太空人，並能重復使用。

▲中國航天科技集團在珠海航展上展示的新一代載人飛船（太空船）返回艙實體。（圖／翻攝新京報）

▲中國航天科技集團在珠海航展上展示的新一代載人飛船（太空船）返回艙實體。（圖／翻攝新京報）

這台展出的試驗船返回艙為鐘型圓頂，外觀金屬感十足，同時，它曾受過3000℃以上高溫燒灼，因此，外層的白漆經大氣層燒蝕後顯得有些斑駁。

▲大陸新一代載人飛船展位上多出一塊手寫筆跡的展示牌。（圖／翻攝微博航天愛好者網）

▲告示牌上寫著，「非SZ（神舟）系列，真實飛回來的！」。（圖／翻攝微博航天愛好者網）

不過，眼尖的網友發現，展期最後一天，這台試驗船返回艙下竟多出一塊簡陋的手寫告示板，上面只寫著，「非SZ（神舟）系列，真實飛回來的！」感覺就像是在解釋，展品不是神州（SZ）系列，而是新一代的載人太空船；其次，這台新一代載人太空船是原型而非等比例模型。

這塊「手寫」告示牌也引起網友好奇，有網友表示，「你要不給我說，我一定以為這是哪個觀眾亂寫丟在這裡的？」；「這個驚嘆號就很精髓」；「昨天去還在想這模型也太真實咯吧」；「感覺想（像）路邊擺攤賣西瓜的『包甜』」。

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