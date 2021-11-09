今天開跑！必勝客限時3天吃「11元紙包筆管麵」　小比薩還下殺3折

▲必勝客雙11限定優惠先看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

雙11倒數！各大電商、飯店餐廳紛紛祭出超殺優惠同歡慶，人氣速食品牌「必勝客」也宣布推出限時3天活動，不僅吃得到11元紙包筆管麵，小比薩更是下殺3折吃，即日起至11日於APP限定登場，每日只有3時段搶得到優惠券。另，摩斯漢堡也將於11月10日、11日祭出限時2天「大包薯條買1送1」。

▲紙包筆管麵下殺11元。

必勝客雙11限時優惠開跑，即日起至11月11日每日3時段包括10時、15時、20時於APP限定賣，首先要搶的就是「11元紙包筆管麵」，不到1折的超殺折扣買到就是賺到，同步還有「限定口味小比薩優惠價111元」、「巴斯克生日同樂套餐優惠價1111元」，最低3折起的優惠俗到不行，把握機會搶券去。

門市部分至11月29日前還有上班日限定「買1送1」，期間每周一至周五只要購買紙包筆管麵即可免費再吃夏威夷個人比薩1個。

▲摩斯漢堡推出雙11優惠。（圖／業者提供）



另，摩斯漢堡也將於11月10日、11日祭出限時2天「大包薯條買1送1」，加碼厚切培根牛肉堡加大冰紅茶用優惠價111元就能吃到。

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