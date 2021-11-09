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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

西非學生來台受阻控歧視　外交部：必須向該國查核申請文件真實性

▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲西非學生指控，錄取台灣的大學，遭我國駐奈及利亞辦事處刁難，無法獲得簽證。（圖／資料照）

記者呂晏慈／台北報導

數十名西非外籍生近日指控我國駐奈及利亞辦事處刁難，導致無法獲得簽證來台就學，境外生權益小組9日上午舉行線上記者會表達訴求，未料一名與會的外交人員當場質疑「聽不出來實際的問題」；外交部發言人歐江安回應，是因為駐外館處須向相關國家的政府機關查核文件真實性，無涉歧視，目前已通過審查8件西非國家學生簽證申請，另未通過5件原因包括文件造假、面談陳述不實等。

境外生權益小組上周針對西非學生來台受阻發布公開信，今日再次舉行線上記者會，呼籲停止在簽證申請過程中歧視西非學生。

對此，歐江安今天在外交部例會說明，依據駐外各館處簽證審查與移民單位的查核經驗，部分國家因偽造、變造證件情形嚴重，我國相關駐外館處必須先釐清實情、確認文件真實有效，以避免不法情事。駐外館處針對個案申請人所提交的文件及證件進行查證，從未因為文件是西非地區或由特定國家提供就拒絕受理，而是要與相關國家的政府機關進行查核文件的真實性，因此無涉「歧視」。至於查證速度，駐外館處是向當地政府機關協請進行文件實質審查，因此必須尊重當地政府的流程及回覆情形，各國速度不一。

歐江安說，駐奈及利亞代表處近3年來核發簽證數量超過800件。申請人多數為奈及利亞、甘比亞、迦納、喀麥隆等國人士。本年5月起，由於COVID-19疫情，我國採「邊境嚴管」措施。但自8月23日起開放境外生來台，含駐奈及利亞代表處在內的我國駐外各館處，已配合開始受理就學簽證申請。駐處本年9月1日至11月8日共排定西非國家學生簽證申請40件，其中18件未如期送件，已通過審查8件，未通過5件中，原因包括文件造假及面談陳述不實，其餘案件則正在審查中。

歐江安解釋，駐奈及利亞代表處在配合奈及利亞政府的防疫措施，彈性調整領務服務時間，惟考量教育部盼本學期學生能盡量於12月15日前入境台灣，外交部已請駐處在可能範圍內縮短預約送件時間；駐處已將學生簽證申請預約全數提前至11月22日以前，並通知當事人。駐處在考量駐地政府防疫與辦公措施、駐處人力量能等各方面因素下，仍在符合法規範圍內加速審理相關人士簽證申請案件。

歐江安表示，世界各國對於外籍人士申請簽證審核，均先行過濾申請人的身分及生活條件，也考量所屬國家的人民旅遊習性、擬前往的國家有無入境滯留或非法工作情形、疫病移民風險等，並研判申請人入境的真實意圖，以及查核所持證照與相關佐證文件是否真實有效，必要時進行面談。經綜整考量後，決定簽證核發的准駁；我國駐外各館處的領務人員，對各國籍人士申請個案，也是秉持前述各項原則進行審理。

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