尪想幫女同事「刷卡換iPhone」　人妻氣炸：怎說都沒用

▲你會接受另一半幫別人刷卡買手機嗎？（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者李芷萱／綜合報導

你的另一半這樣，你可以接受嗎？一名人妻透露，老公主動要幫外籍女同事刷卡換手機，由於她認為這種行為不妥，加上對方明年要回到自己國家，提出該拒絕的原因試圖溝通，沒想到老公只願意挑想看的看，「好話我說盡了，心已死。」對此網友直呼：「當然不借啊，錢怎麼能借外人」、「妳老公借他也有問題吧...妳要追查一下。」

這名女網友在《爆怨2公社》指出，老公認識四、五年的女同事想換iPhone，不料老公竟主動說要幫忙信用卡分期，「如果是你們，你們會把錢或信用卡借給別人這樣刷卡分期嗎？」何況對方明年就要回自己的國家，她也舉例想拒絕的原因，例如借別人錢，最後走法律途徑才要回來，或是相信網友的投資方法，卻連本金的影子都看不見，「老公賺錢也很辛苦，錢並不是從天而降。」無奈老公認為同事不會騙她，怎麼說都沒用。

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▲原PO老公的同事想換iPhone。（示意圖／記者陳俐穎攝）

貼文一出，吸引許多人留言，「說不定人家一次把錢給他了，你也說是你老公主動開口要幫她用信用卡分期」、「其實外籍移工跟家鄉人借就有了，應該連家鄉人都借不到吧，這樣很危險，不要說明年才回去，有機率拿到手機就消失了，妳老公借她也有問題吧...妳要追查一下」、「我是不會，沒屁股就不要吃那個瀉藥」、「下猛藥，外籍女同事換手機你幫分期，拎鄒罵要換老公，你要幫出治裝費嗎？」

也有網友認為可以接受老公的做法，「覺得先衡量自身經濟條件加上外籍員工平時表現，如果都ok員工表現也不差，那就當作獎勵」、「如果這個外籍移工平常表現不錯，很努力，我會覺得就算送他也沒關係」，但原PO澄清老公和對方只是同事，不是老闆和下屬關係，「他認為對方一定會給他錢，因為他有對方提款卡密碼」、「好話我說盡了，他只願意挑想看的看！心已死。」