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打AZ發燒老公超冷漠　淚喊離婚！網見「婚姻2致命傷」：早該離了

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

▲原PO後悔這段婚姻。（示意圖／視覺中國）

記者施怡妏／綜合報導

不少人打完AZ疫苗，都會出現頭痛、發燒、畏寒等副作用，一名人妻打完AZ第一劑後，全身痠痛、發燒不舒服，燒了一天一夜老公竟然不聞不問，明明知道她去打疫苗，但卻連一句關心的話都沒有，也不會主動幫忙做家事，還得拖著不舒服的身體做，讓她後悔這段婚姻，「結婚就像拿石頭砸自己的腳」。

人妻在Dcard上發文，打完第一劑疫苗身體就出現副作用，但老公卻完全不關心，讓她感到很無助，當初結婚時只是想有個人可以互相照顧，「結果結完婚，不但沒人照顧我，我還得多照顧一個人」，平常兩人都在外工作，生活費AA制，但她必須包辦所有的家事，老公從不會主動幫忙。

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她無奈表示，即使感冒生病，也要拖著不舒服的身體做所有的家事，「我真的好累，結婚就像拿石頭砸自己的腳」，結婚短短一年就萌生想離婚的念頭，「如果是你們會因為這個原因提離婚嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲婚後兩人生活費AA制，原PO還得包辦全部的家事。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，大部分的網友則建議她，直接說出心裡的感受，「老公不會主動做家事，那就使喚他做家事」、「不舒服沒講，他也不會讀心術」、「男生可能真的不知道你不舒服，這真的很有可能」、「疫苗後的不舒適加上日積月累的不平，更容易對另一半感到失望，找個時間好好地說你的感受，或許結果不是只有單一選擇」。

不過，也有網友勸離婚，「真正該離婚的原因不是你不舒服老公不聞不問，而是生活費AA制，家事還全包，妳就是個免費台傭」、「包家務生活費還要AA，比佣人還不如欸」、「要AA還要包家事，這種前提就不會結婚了」、「沒孩子隨時好走人，想離就離吧」。

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