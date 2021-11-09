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一刀斃命！越籍男酒後「刺殺前雇主」躲廁所遭逮　一審判決出爐

▲越南籍黎姓移工刺死前僱主，被內埔警方逮獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲黎男刺殺前雇主後逃亡數小時，最後又折回食堂廁所中躲藏，遭警方逮獲 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者莊智勝／屏東報導

屏東一名越南籍黎姓移工因與李姓前雇主發生糾紛，因此懷恨在心；今年1月間，黎男在妹妹內埔開設的越南食堂中巧遇李男，酒後盛怒之下竟拿出水果刀朝著對方猛刺，導致李男傷勢過重，送醫後搶救不治。屏東地院審理，法官依殺人罪判處黎男有期徒刑15年，執行完畢或赦免後驅逐出境。

警方調查，黎男以觀光目的入境，來台後投靠在屏東內普經營食堂的妹妹，並曾在李男開設的工廠中擔任鐵工，但工作期間黎男卻認為雇主李男說話態度不佳、也不滿其管理員工方式，兩人因此產生嫌隙。今年1月間，黎男在妹妹的越南食堂中用餐時遇上李男，幾杯黃湯下肚後，2人酒後發生口角，黎男盛怒之下竟抄起水果刀朝李背部猛刺，隨後倉皇逃離現場。

警方獲報到場後立即將李男送往醫院搶救，惟其左下肺葉、脾臟、橫膈膜撕裂傷，經急救後仍因左側氣胸及腹腔嚴重出血，宣告不治死亡。而黎男自知鑄下大錯，逃離數小時後因無處可躲，最終又折回食堂廁所中躲避，遭警方發現逮捕，訊後依殺人罪起訴。屏東地院審理後，認為黎男罪證明確，依殺人罪判其有期徒刑15年，執行畢或赦免後驅逐出境。

▲越南籍黎姓移工刺死前僱主，被內埔警方逮獲送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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