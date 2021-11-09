超商雙11優惠來了！限時7天「5大咖啡飲品」買1送1　還有第2杯11元

▲7-11線上線下推出雙11咖啡優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

雙11購物節即將到來，就有超商於線上線下推出超殺雙11咖啡優惠，線上限時7天「4大咖啡飲品」有第2杯11元或111元等優惠組合，門市則是有「5大咖啡飲品」直接買1送1，其中還包含民眾最愛喝的大杯美式以及大杯冰燕麥拿鐵，咖啡控可要把握機會了。

7-11 OPEN POINT行動隨時取於11/10至11/16推出指定CITY系列飲品雙11超殺優惠，第2杯11元或111元及1111元優惠組合，包含CITY CAFE特大杯美式咖啡第2杯11元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶第2杯11元，CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡21杯1111元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選5杯111元。

7-11門市也同步於11/10至11/14推出CITY系列指定飲品任選買1送1優惠，包括CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)、CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱)、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶、CITY PEARL抹茶珍珠歐蕾(冰/熱)。

▲星巴克限時推出買1送1優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

星巴克則是自即日起至11/12祭出「5款飲品」買1送1優惠，5款飲品包含鹹焦糖風味那堤、蜂蜜風味那堤、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤以及經典紅茶那堤，活動期間購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定飲料，可享好友分享優惠，相關限制包括每人限定買2送2，部分門市不提供此優惠。