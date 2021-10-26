限時4天！7-11「4大咖啡飲品」第2杯半價爽喝　丹堤咖啡買1送1

▲7-11線上、門市皆推出萬聖節限定咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

萬聖節即將到來，7-11祭出限時4天指定CITY系列飲品「買3送1」優惠，不限冰熱通通買3送1超划算，另外門市也有4大咖啡飲品「第2杯半價」活動，特大杯美式、拿鐵皆適用。丹堤咖啡則是推出1日限定全系列大杯以上飲品買1送1優惠，咖啡控們絕對不能錯過這次省荷包的機會。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出指定CITY系列飲品「買3送1」優惠，活動時間為10/27至10/30，指定飲品有CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY CAFE熱贅沢八女抹茶拿鐵、CITY CAFE熱巧克力可可歐蕾、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶/檸檬紅茶以及CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，不限冰熱通通都買3送1。

7-11門市也同步推出CITY系列指定飲品任選「第2杯半價」，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡、CITY TEA現萃茶經典純奶茶、CITY TEA現萃茶四季春青茶，不限冰熱，不可手機寄杯，現萃茶為限定門市販售。

▲丹堤咖啡憑出示優惠圖片買1送1。（圖／丹堤咖啡提供）



丹堤咖啡則是在西洋萬聖節當天（10/31）祭出「買1送1」優惠，民眾只要在活動當日至全台門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上飲品買1送1，咖啡控可要把握機會喝起來。