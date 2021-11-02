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限時5天！超商「8大咖啡飲品」買1送1　23元爽喝大杯美式

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出限時5天咖啡優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

雙11購物節就快到了，就有超商搶先於明（3）日推出雙11優惠，其中咖啡控有福了，超商祭出限時5天線上、門市咖啡優惠，8大咖啡飲品直接「買1送1」，民眾最愛喝的大杯美式、哈根達斯莓好拿鐵等都在優惠內，另外還有5大咖啡飲品組合優惠，趕快把握機會省荷包了。

7-11門市將於明（3）日至11/7限時5天推出「指定CITY飲品買1送1」優惠，包含CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱)、CITY CAFE大杯荷包蛋美式咖啡(冰/熱)、CITY CAFE大杯荷包蛋拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY TEA現萃茶經典純奶茶(冰/熱)、CITY TEA現萃茶四季春青茶(冰/熱)、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶、哈根達斯果仁咖啡冰沙、哈根達斯莓好拿鐵冰沙。

OPEN POINT行動隨時取也有5大咖啡飲品組合優惠，包含CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送7(現省350元，限量10萬組，每會員限購4組)、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡買11送5(現省300元，限量10萬組，每會員限購4組)、CITY TEA 現萃茶經典純奶茶/四季春奶青任選買11送5(現省250元/組，限量3萬組，每會員限購4組，限販售現萃茶門市兌換)、CITY PEARL 冰黑糖珍珠燕麥奶買11送5（現省375元/組，限量3萬組，每會員限購4組)。

▲星巴克也有最後一天買1送1優惠。

星巴克則是在今（2）日推出最後一天外送平台買1送1優惠，民眾只要在foodomo購買2杯特大杯冰熱、風味一致的「燕麥奶那堤」或「福吉茶那堤」，即可享買1送1優惠。

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