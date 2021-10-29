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萬聖節限定！超商冰燕麥拿鐵「買1送1」　還有4大咖啡飲品第2杯半價

▲▼7-11咖啡飲品 。（圖／7-11提供）

▲7-11再加碼萬聖節咖啡優惠，冰燕麥拿鐵限時3天買1送1 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

萬聖節小朋友討糖吃，大人不如就喝杯咖啡享受一下吧！7-11宣布再加碼萬聖節咖啡優惠，大杯冰燕麥拿鐵限時3天買1送1，另外還有「4大咖啡飲品」第2杯半價優惠；丹堤咖啡則是推出1日限定全系列大杯以上飲品買1送1優惠，咖啡控們趕快把握機會喝起來。

7-11 OPEN POINT行動隨時取先前推出指定CITY系列飲品「買3送1」優惠，活動時間為即日起至10/30，指定飲品有CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY CAFE熱贅沢八女抹茶拿鐵、CITY CAFE熱巧克力可可歐蕾、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶/檸檬紅茶以及CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，不限冰熱通通都買3送1。

7-11門市也同步推出CITY系列指定飲品任選「第2杯半價」，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡、CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡、CITY TEA現萃茶經典純奶茶、CITY TEA現萃茶四季春青茶，不限冰熱，不可手機寄杯，現萃茶為限定門市販售。另外，7-11還要再加碼，即日起至10/31，CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買1送1。

▲丹堤咖啡憑出示優惠圖片買1送1。（圖／丹堤咖啡提供）

丹堤咖啡則是在西洋萬聖節當天（10/31）祭出「買1送1」優惠，民眾只要在活動當日至全台門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上飲品買1送1，咖啡控可要把握機會喝起來。

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