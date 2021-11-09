「人家艱苦人」陳明義為業者請命　爆料「木頭上億」秒被侯友宜打臉

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨新北市議員陳明義8日在議會總質詢時，為新北市林口區文化北路巷內一處違法資源回收場請命，他透露業者一家五口都是「艱苦人」，希望能延緩搬遷期限，卻意外爆料業者貨櫃藏有高價值木材，此話一出，讓新北市長侯友宜瞬間笑問「上億？哇！那他很有錢呀，哪裡沒錢？」

陳明義表示，這個地方是第二種住宅區，深知不可能就地合法，並非是他關說施壓，對方來服務處找他，他是幫忙關心這件事情，尋求答案。

陳明義指出，業者一家五口包括爸、媽、兒子、女兒、未來的女婿，做這個小生意，一開始找他陳情時開宗明義就說「我知道我們不合法，給我們一點時間」，後來找他們開協調會，並跟對方講好，女兒含著眼淚，老婆講一句不好聽，像是要去自殺，人家真的是艱苦人，「他跟我說，議員，我們也沒辦法」。

陳明義拿著市府記錄問侯友宜，「3個月去40幾次（稽查）」，市府跟其他議員所講的「比例原則」，小偷不能當槍擊要犯，且拆除大隊拿出來的公文，都是議員是去施壓拆除，不是議員施壓不要拆除，澄清自己不是「關說義」。

陳明義更反問，資源回收場哪裡有公安問題？本來的高度東西不會飛出去，裡面的隔間隔好好的，本來有噪音，他跟業者說晚上8點以後才能做，其實8點以前不行，星期天不能做，但要搬走，業者也說好，「他不是哈利波特耶！神仙棒一點，蹦！東西都不見了，他要不要移出去？這麼多要不要移出去？他說好，結果把他打成無惡不作的業者」。

▲新北市長侯友宜、市議員陳明義。（圖／翻攝自Facebook／陳明義）



陳明義指出，業者的罰款都在這裡，第一張繳了，第二張分期，什麼時候不繳罰單？再來又收到環保局寄來的單子，11月1日去拆除，把圍牆高度降下來，降到合法的量米，廁所也拆掉。

陳明義提到，該資源回收場之所以賣的價錢比較好，是因為鋁、鐵、紙都有分類，一些阿公、阿嬤來把回收放固定地方，但後來挖土機把中間的鐵全部推倒，11月1日拆除，11月2日把隔板弄掉，11月3日他們去看發現，政府把它當作電子業的儲存場，東西沒綑綁、沒網子、沒柱子、沒土牆，全部拆掉弄一起，然後說沒隔，還要罰業者30萬。

陳明義還說，他要為業者請命，業者女兒是法律系高材生，本來要結婚，都已經訂婚了，為了這件事情，全家六神無主，自從他9月30日接手該案之後，業者同意自己撤場，整理乾乾淨淨，連地主都同情，希望市長侯友宜能讓業者退場時間延到11月底。

侯友宜表示，會照時間去看。陳明義說，「不用看，我擔保。」侯友宜回應，「沒有你擔保問題，是我公權力執行的問題」侯友宜強調，8日完就會請公安小組進場看，為什麼把兩個已經吊走的貨櫃再吊回來，第二、既然有人反映，就要去處理。

接著，陳明義說，「你知道那些基層阿公阿嬤怎麼說我們市政府？這些公務人員很殘忍，你們做官、做民意代表，都是有權有勢的人，當我們都是垃圾、死好，你看一下後面那兩個貨櫃，你知道那裡面的木頭上億啊！他現在要撤場，把所有的鐵啊、紙啊通通運出去，他的木頭都是好的木頭，他要放到貨櫃裡面，我空地不能放貨櫃嗎？我已經不做了」

侯友宜反問「木頭…什麼上億？」陳明義說，「那裡面木材都很有價值耶！他一根木頭要給女兒當嫁妝，一根木頭要留給他兒子。」

侯友宜反問，「哇！那他很有錢阿，他哪裡沒錢？」陳明義聽到當場惱羞說「有不有錢不是重點，他不合法就應該走」侯友宜聽到就直接附和說「對阿。」陳明義接著說，「人家要的東西，他現在跟地主清完了以後，他的貨櫃放在那邊，這樣的貨櫃，他把他有價值的東西，放在裡面不行？如果他去坐辦公室…」

侯友宜表示，公安小組會去現場看，如果法理情能兼顧就做好，業者願意搬，會會給一個寬容度，但是公權力該做的，還是要做。