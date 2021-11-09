客人不上門！快剪店不想努力「徵阿姨」　網笑翻：行家選阿嬤

▲美髮快剪沙龍連續兩週換上創意紅布條吸引客人。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事，下同）

實習記者黃品臻／綜合報導

疫情衝擊百業，不少店家想盡辦法苦撐下去。新竹一家快剪美髮沙龍因為生意慘淡，老闆出奇招在店門口掛上創意紅布條攬客，上週才掛出「徵客人，否則林北全家都會餓死」附上哭臉的布條，沒想到近日又被民眾發現布條換，老闆默默換上「徵阿姨，我想通了，我不想努力了」，讓不少網友笑翻，還有網友建議老闆「阿姨太搶手了..我是建議改成阿嬤」。

一名網友在臉書社團「新竹大小事」發文，貼出快剪美髮沙龍的創意紅布條照片，照片中可見紅布條上斗大的字寫著「徵阿姨，我想通了，我不想努力了！」笑稱老闆徵不到客人剪髮，改徵阿姨了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，同一家店上週才被網友拍下另一條布條寫著「徵客人，進來剪個頭髮吧！否則林北全家都會餓死」，還保證無經驗也會錄取。如今創意再升級，讓網友笑稱「老闆徵不到客人剪髮徵阿姨了.......」

網友們看到後也紛紛留言表示，「真沒志氣的傢伙..人家我都徵叔叔！我想被通了..我不想努力了」、「阿姨太搶手了..我是建議改成阿嬤」、「老闆技術很好喔，還會教你如何整理髮型，給個讚」、「行家都選阿嬤」、「阿姨不會花100元剪髮，250元洗髮，（反過來250元剪髮，100元洗髮阿姨們可能就排隊了）」。