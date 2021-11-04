爸爸欠老闆錢「男友薪水秒扣1萬」　對話氣炸！女友：已違法了吧

▲老爸欠2萬，公司竟要父債子還！（示意圖／記者張一中攝）



網搜小組／劉維榛報導

「爸爸欠錢，扣兒子薪水？」一名女網友抱怨，聽聞男友薪水被扣了1萬元，原因是爸爸欠了老闆2萬，而老闆先預扣1萬起來，表示等爸爸還款後會再退還給他。超扯的狀況讓原PO難以接受，而男友家經濟狀況也不好，最後決定向老闆深談了一番，所幸老闆願意把錢歸還。文章曝光後，一票網友直言可申訴勞工局了。

一名女網友在Dcard表示，日前男友爸爸向男友老闆借款2萬元，但關係微妙的是，兩人是朋友關係，爸爸卻不是公司員工，怎料老闆10月24日突然傳訊告知男友，「你爸爸借款2萬，會在你這個月薪資裡暫時扣除，等你爸爸還款在給你！」

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當下，男友看了簡訊滿頭問號，卻又不敢拒絕，到了11月領薪水，薪水袋外面直接註記扣1萬元，讓男友欲哭無淚。原PO透露，男友家境確實不好，加上生活開銷都得自己負責，「所以20000元，對他們而言也算是筆大數目。」

事後，男友越想越不對，且爸爸也健在沒落跑，他只好硬著頭皮向老闆苦訴經濟狀況，所幸最後老闆能理解，也願意把1萬元回給男友。不過原PO一度忿忿不平直呼，「公司這樣做，在法律上是違法的吧？」

▲老闆預扣1萬，證據確鑿！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，底下網友也刷新三觀回應，「已經違法了，請直接投訴勞工局」、「三小...這間公司是8+9開的嗎」、「明顯違法，雇主不得預扣薪資，若勞工有造成公司損害的行為，仍須付全額薪資事後再向勞工求償，更別說目前你男友父親與公司的債務關係，在法律上也輪不到你男友來償還」、「老闆人真好，直接把證據都準備好了，不申訴還真對不起他」。