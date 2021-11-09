不小心說溜嘴？　澳洲總理氣候峰會口誤：需要「全球應對中國」

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在COP26峰會上口誤講成「需要全球應對中國」。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）參加在英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候峰會（COP26），輪到他發言時，「需要全球應對氣候變遷」口誤說成「需要全球應對中國」，雖然他馬上發現改口，但口誤影片已經在社群媒體上瘋傳。

根據澳洲廣播新聞網（ABC News）報導，莫里森在演說中脫口說出，「需要全球應對中國」（global momentum to tackle China），但實際上他想講的是「需要全球應對氣候變遷」（global momentum to tackle climate change）。

迄今為止，「澳大利亞總理將應對氣候變化誤認為應對中國」的tag，已在微博上超越1.3億次瀏覽量。

A faux pas from the PM? Scott Morrison appears to say "global momentum to tackle 'China'" instead of 'climate change' before correcting himself, in his address to #COP26 @SBSNews pic.twitter.com/LDz4iPracQ — Krishani Dhanji (@KrishaniDhanji) November 2, 2021

中國官媒《觀察者網》在社群媒體上發文嘲諷莫里森，「滿腦子都是中國」。

中國網友留言表示，「這哪是口誤啊，這是把心裡說出來的沒錯」、「沒有保護環境的熱情，但在保護環境的名義下確實有反華的熱情」、「這是他思想的真實反射」。

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