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外媒要求用英文回答　中國氣候特使：不如你用中文提問！

▲▼中國氣候變化事務特使解振華。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國氣候變化事務特使解振華。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

中國氣候變化事務特使解振華10月31日出席聯合國氣候峰會（COP26），期間被美聯社記者問道：「打斷一下，您能不能直接用英文回答問題？」讓在場眾人頓時愣住。不過，解振華莞爾一笑，當場回答：「不如你用中文提問？」現場隨即爆出一陣笑聲。

根據《星島網》報導，美聯社記者繼續提問，「中國總是要反過來指責美國，說美國才是歷史上最大的排放國。儘管拜登總統承認此事，但中國才是目前排放量最大的國家，請問你對此如何回應？」

解振華回答，關於這點大家早就有結論，全球氣候變遷是先進國家在工業化、都市化過程中所造成的歷史原因，也是共識，所以《巴黎協定》要求先進國家帶頭減排，並向發展中國家提供幫助。

解振華指出，如同庫茲涅茨曲線，各國的排放量一定會隨發展階段增加，現在中國仍處於發展階段，但已大大降低排放峰值。再者，在碳達峰時，先進國家人均排放都比中國高很多，但中國既要壓低峰值、又要縮短這個時間，這就是中國為氣候變化做出的努力，應該要「歷史地看、全過程地」看這件事。

解振華強調，在中美雙方共同努力下，2015年聯合國氣候變化大會達成了《巴黎協定》，反映了世界發展的趨勢，也來之不易，不應輕言放棄，然而美國上屆政府後來卻宣布退出《巴黎協定》，耽誤全球應對氣候變化多邊進程5個年頭，現在美國應該「趕緊追上來」、「與我們一起合作」。

綜合陸媒報導，解振華現年72歲，天津人，1982年起投身環保工作、1991年取得武漢大學環境法碩士學位，曾擔任國家環境保護局局長、以及國家環境保護總局局長、黨組書記，現任中國氣候變化事務特使（正部長級）。

 

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