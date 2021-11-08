　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲「無尾熊」陷絕種危機！披衣菌強襲　染上恐失明、不孕

▲▼無尾熊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲澳洲無尾熊面臨絕種危機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

澳洲的無尾熊族群遭受披衣菌（chlamydia）威脅，如果染疫可能導致失明、不孕甚至死亡。專家表示，披衣菌傳播快速，宛如無聲殺手，如果情況持續惡化，可能讓澳洲國寶在國內大部分地區絕種。

CNN報導，披衣菌是一種透過性行為傳播的細菌，無尾熊染疫後，如果沒有接受治療，可能造成失明，或在生殖道內增生囊腫、疼痛不已，最後不孕甚至致命。更可怕的是，牠們體內用於消化尤加利樹葉的必要腸道菌群，可能遭治療披衣菌的抗生素破壞，因此可能讓一些染疫個體治癒後餓死。

雪梨大學獸醫病理學教授克羅肯伯格（Mark Krockenberger）長期在新南威爾斯州（NSW）城鎮岡尼達（Gunnedah）進行研究，他指出，2008年時，當地無尾熊族群中「披衣菌感染率非常、非常低，大約只有10%」，
但到了2015年，此數字上升至60％，如今更是高達85%。

▲▼無尾熊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲由於氣候變遷，無尾熊面臨的生存威脅更加險峻。（圖／取自免費圖庫pixabay）

克羅肯伯格解釋，不孕對於族群影響甚鉅，「幾乎每個雌性個體感染披衣菌後，在一年內、最多兩年內就變得無法生育。即使牠們存活下來，也無法繁殖。」

澳洲近年野火、森林砍伐日益嚴重，無尾熊已經面臨棲地喪失的威脅，如今各地族群又遭遇披衣菌肆虐威脅，而氣候變遷導致乾旱、熱浪、災難性野火越來越嚴重，也讓牠們更容易生病。

澳洲政府報告指出，無尾熊暴露在異常緊張的環境中，會讓披衣菌傳播得更快。克羅肯伯格也以岡尼達的無尾熊族群為例指出，2009、2010年發生一系列熱浪與乾旱，讓披衣菌病例翻倍成長。

科學家們正在試驗披衣菌疫苗，希望藉此保護無尾熊。克羅肯柏格說，若此策略起不了作用，無尾熊面臨區域性滅絕的風險就會非常高。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
快訊／新北女騎士突「倒地衝車底」！無生命跡象
坐博愛座被孕婦嗆！他下秒「脫褲了」　超爽結局網笑翻
台大機械系服觸動網　讚「眼淚是精髓」：開放全台訂購
又一國家恐與台灣斷交　外交部緊急回應
男打完BNT「陳屍家中」　房東開門嚇傻
買即期AZ遭圍剿　他秀主決議打臉國民黨：到底要陳時中怎做？
鳳梨憔悴健檢　被診斷5病纏身！「少了0.5CM」崩潰
16歲少女喊胃痛「生下男嬰」　淚訴：遭表哥性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲「無尾熊」陷絕種危機！披衣菌強襲　染上恐失明、不孕

16歲少女喊胃痛送醫竟「生下男嬰」！　她產後痛訴：遭表哥性侵

泰國公主久違露面了！20年「沒跟媽媽說過話」　4哥哥慘丟皇室頭銜

南韓政府負債占比激增！IMF示警「5年暴漲15.4%」　35先進國奪冠

澳黑市「假疫苗護照」每張1.4萬！她持假證暢行無阻　恐成疫情破口

恐怖「白寡婦」逃亡10年　可能行蹤曝光！愛上炸彈客淪頭號通緝犯

瞄準美軍！新疆沙漠驚現「美軍艦形狀」當標靶　中國測試東風-21D

美國多所大學接獲炸彈威脅！　3所常春藤名校緊急疏散師生

新冠口服藥相關時程出爐！南韓計畫採購40.4萬人份　明年2月起到貨

放屁啦！拜登國際晚宴排出「天然氣」　卡蜜拉目睹嚇傻：又長又響

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

韓善伙遭吃豆腐「從肩膀摸到大腿」　被尾隨入家門..鄭恩地飛奔現身狠揍色狼

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

澳洲「無尾熊」陷絕種危機！披衣菌強襲　染上恐失明、不孕

16歲少女喊胃痛送醫竟「生下男嬰」！　她產後痛訴：遭表哥性侵

泰國公主久違露面了！20年「沒跟媽媽說過話」　4哥哥慘丟皇室頭銜

南韓政府負債占比激增！IMF示警「5年暴漲15.4%」　35先進國奪冠

澳黑市「假疫苗護照」每張1.4萬！她持假證暢行無阻　恐成疫情破口

恐怖「白寡婦」逃亡10年　可能行蹤曝光！愛上炸彈客淪頭號通緝犯

瞄準美軍！新疆沙漠驚現「美軍艦形狀」當標靶　中國測試東風-21D

美國多所大學接獲炸彈威脅！　3所常春藤名校緊急疏散師生

新冠口服藥相關時程出爐！南韓計畫採購40.4萬人份　明年2月起到貨

放屁啦！拜登國際晚宴排出「天然氣」　卡蜜拉目睹嚇傻：又長又響

高考三級1450、萊豬入題挨批東廠打手　考選部：靈活結合時事議題

季霆剛／馬斯克引《七步詩》暗指兩岸局勢？

「蘇總在嗎？」陳傑憲許願馬爾地夫封王旅遊：念庭也要去喔

新年式Mazda 3車型配備流出！升級CTS全速域車道維持還可選套件

快訊／新北29歲女騎士突「倒地衝車底」！緊急送醫搶救中

神犬柴柴「空中接殺」零食喀滋聲超療癒　網大讚：年度最佳捕手

龍潭大池水質改善　桃園環保局獲公共工程金品獎優等

郁方曝何如芸「換LINE小鮮肉」　出遊突缺1人急找：她摔車了

金馬內幕直擊！鄭人碩、鍾欣凌、艾怡良吐露「心內話」演員最大阻礙來自不夠勇敢？

8旬翁騎電動車翻落邊坡　受困竹林警消急救援

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

買鞭炮突爆炸！爸載7歲兒慘死影片曝光

16歲少女被綁架　車上狂比「540」成功獲救

比爾蓋茲預言「這些巨頭」30年後會垮、淪壁紙

鯊魚全身「恐怖傷疤」影片曝　攝影師看傻

拜登國際晚宴偷放屁　她目睹：又長又響

日69歲男列車上縱火　想模仿萬聖節隨機砍人

峭壁浮出人影　與失蹤登山客驚人相似

16歲少女喊胃痛送醫竟　當天產下男嬰

2月賭光631萬元！　他控賭場害人生毀滅

《產經》：日本政府模擬「台灣有事」情況

少女比540手勢　路人一看秒報警！背後含義曝

2個月輸光618萬　公關一句毀他人生

捷克總統齊曼傳罹患肝硬化　恐3到4週才能出院

更多熱門

相關新聞

他遭4.5公尺巨鯊咬死　家人目睹崩潰

他遭4.5公尺巨鯊咬死　家人目睹崩潰

澳洲驚傳一起鯊魚攻擊事件，一名英國男子6日在北弗里曼特爾（North Fremantle）一處海灘游泳時，遭一條長達4.5公尺的鯊魚活活咬死，他的家人和眾多泳客卻只能在岸邊眼睜睜看著悲劇發生。

螺絲發吱吱聲　2少女困35m高空3小時

螺絲發吱吱聲　2少女困35m高空3小時

2月賭光631萬元！　他控賭場害人生毀滅

2月賭光631萬元！　他控賭場害人生毀滅

2個月輸光618萬　公關一句毀他人生

2個月輸光618萬　公關一句毀他人生

鯊魚全身「恐怖傷疤」影片曝　攝影師看傻

鯊魚全身「恐怖傷疤」影片曝　攝影師看傻

關鍵字：

紐澳要聞無尾熊披衣菌

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

坤達「愛巢豪宅破億」事業攀高峰　揪歐弟入住

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面