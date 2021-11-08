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螺絲發出吱吱聲！恐怖遊樂設施突然故障　2少女受困35m高空3小時

遊樂設施故障！少女困35m高空3小時　她嚇壞：螺絲一直發出吱吱聲。（圖／翻攝自Twitter）

▲少女受困空中3小時。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本一遊樂園發生遊樂設施故障，導致2名少女受困在35公尺高空，2人無助受困的驚險畫面在網路上瘋傳，消防人員後來立即趕到現場，歷經長達3小時的救援最後終於脫困。

事件6日下午2時發生在吉朗市(Geelong)的Chants Summer Carnival遊樂園，從網路瘋傳影像中可看到，遊樂設施Carnival Ride突然故障，當時乘坐在上面的15歲少女克魯斯維爾(Millie Creswell)與好友德雷克(Taylah Drake)一同受困35公尺半空中。

克魯斯維爾脫困後表示，「我一直很怕搭雲霄飛車，最後被朋友說服才願意上去，在上面的時候太可怕了，一直可以聽到螺絲釘所發出的吱吱聲」，救援過程中超擔心唯一能保護她的安全帶會突然鬆脫。

當地消防隊表示，2名少女被困在35公尺高空，另外還有2名兒童受困，不過另外一組受困者離地面比較近，他們緊急出動起重機和雲梯，最後成功把人解救下來，初步判斷事故原因可能是遊樂設施齒輪出現問題，目前已暫時關閉設施進行維修中。

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